Verkehrschaos in Malsch: Einbahnstraßen werden eingerichtet

Von Chaos wurde berichtet: Um die Verkehrs- und Parksituation in Malsch zu verbessern, wird mit der Einrichtung von Einbahnstraßen reagiert.

Nur noch in eine Richtung

„Es gab relativ wenige Gegenstimmen“, kommentierte Ordnungsamtsleiter Raffaele Tascillo den Einbahnstraßen-Test in der Königsberger Straße und Breslauer Straße. Mehrere Monate seien dort durch entsprechende Beschilderung „Musterstraßen“ eingerichtet gewesen – nun wurde Bilanz gezogen. Diverse Hinweise habe man von Bürgern bekommen.

Gleich vorab: Die Einbahnstraßen sollen nach der Testphase fest eingerichtet werden, entschied der Gemeinderat einstimmig. Viel gescholten worden sei nicht, so Tascillo. Das sei fast schon gelobt. „Es wird ja gerne über Maßnahmen von uns gescholten“, meinte der Chef des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Manfred Schwarz (CDU) schilderte nochmals die Verhältnisse vor Ort bislang.

„Gegenverkehr war teils nicht möglich, da alles zugeparkt war.“ Halteverbote durch eingezeichnete Sperrflächen müssten so eingerichtet werden, dass nicht wie in der Vergangenheit in den Kreuzungsbereich geparkt wird. Die Einbahnstraßen halte man „für 100-prozentig erforderlich“.

Auch an anderen Stellen in Malsch gibt es Optimierungsbedarf

Die Straßen im Bereich zwischen der viel frequentierten Bahnhofstraße und der Bahnlinie sollen geordneter daherkommen. Von einem „tagtäglichen Chaos“ berichtete Jahn Beichel (Freie Wähler), teils werde durch Autos regelrecht blockiert. „Blockaden“ durch eigenwilliges Parken wurden geschildert. In der Diskussion wird klar, dass es auch an anderen Stellen in Malsch noch Optimierungsbedarf gibt.

An den jetzt eingerichteten mobilen Einbahnstraßen waren Bürger teils erfinderisch. So berichtet der Ordnungsamtsleiter von Fahrten entgegen der Einbahnstraße in die Breslauer Straße, um dort zur Arztpraxis zu kommen.

Die KOD-Streife habe durchgegriffen und Falschparkern Strafzettel verteilt. „Eklatante Verstöße oder sonstige Gefährdungen konnten im Zeitraum seit Einrichtung der Einbahnstraßen nicht festgestellt werden“, so Tascillo.

Ein Problem hatte Karlheinz Bechler (Grüne) mit dem verwendeten Begriff „Evaluierung“ für die Testphase, denn objektiv wurde ja nichts gemessen, betonte er. „Fließt der Verkehr besser? Kommen Leute besser über die Straße?“ Nur aufgrund einiger Rückmeldungen sei bewertet worden, nicht nach festen Kriterien. Der Begriff Evaluierung erschließe sich nicht.

Vorher wurde kreuz und quer geparkt. Jahn Beichel, Freie Wähler

„Der Verkehr läuft flüssiger“, berichtete Manfred Schwarz als Anwohner. Es habe nach einer Anlaufphase dann deutliche Verbesserungen gegeben. „Vorher wurde kreuz und quer geparkt“, so Jahn Beichel über die Eindrücke vor Ort. Das sei „deutlich besser geworden“.

Im Vorfeld haben laut Ordnungsamtsleiter Bürger erklärt, dass die Einbahnstraßen „null positiven Effekt“ haben würden. Bürgermeister Markus Bechler (Freie Wähler) fasste zusammen: „Wir haben praktisch die gefühlten Zahlen.“

Die Einbahnstraßen werden also eingerichtet. Kleine Anpassungen soll es bei Halte- und Parkverboten geben – speziell an Kreuzungen und Einmündungen. Radfahrer dürfen im Übrigen gegen die Einbahnstraße fahren.