Bei der Kontrolle von zwei Jugendlichen in Malsch stellte die Polizei am Dienstagnachmittag Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher. Der mutmaßliche Eigentümer des Rauschgifts wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 15.50 Uhr fielen einer Streife des Polizeipostens Malsch zwei junge Männer in der Hauptstraße in Malsch auf, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Da die Beamten während der anschließenden Personenkontrolle Cannabisgeruch bei einem der 15-Jährigen wahrnahmen, sollte dieser sowie seine mitgeführten Sachen durchsucht werden. Dagegen wehrte sich der Jugendliche und er versuchte zu flüchten.

Der Streife gelang es jedoch den Tatverdächtigen festzuhalten und ihn zu durchsuchen. In seiner Jacken- und Umhängetasche fanden die Polizeibeamten schließlich rund 70 Gramm Haschisch sowie einen Schlagring.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Streife weitere Betäubungsmittel sowie einen Teleskopschlagstock sicher, heißt es weiter in der Meldung.

Der 15-Jährige ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wieder auf freien Fuß entlassen worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.