Freibadpreise werden für die kommende Saison in Malsch erhöht

Zuletzt wurden die Eintrittspreise fürs Malscher Freibad 2012 erhöht – jetzt ist es wieder so weit. Kämmerin Judith Engel wies auf das Defizit des Bads nach Abzug der Eintrittsgelder hin.

2018 habe das auszugleichende Minus bei um die 500.000 Euro gelegen, für 2022 weist der Haushaltsansatz 558.000 Euro aus.

Energie- und Strompreise werden belasten, so Engel. Allein die Stromkosten von 25.000 auf 60.000 Euro steigen. 2022 wurden knapp 13.700 Karten verkauft, davon 416 Jahreskarten.

Der Verwaltungsvorschlag wurde abgesegnet, bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen.

Demnach zahlen künftig Erwachsene fünf statt vier Euro Eintritt, Jugendliche 2,50 statt zwei Euro, die Abendkarte ab 17 Uhr kostet drei statt 2,50 Euro. Familientageskarten gibt es für zehn statt 7,50 Euro. Zehnerkarten für 45 Euro (plus neun Euro), für Jugendliche 22,50 statt 16 Euro.

