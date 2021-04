„Ich habe zu ihr gesagt, du bist wie Mutter Teresa“, sagt Ursula Hildinger aus Malsch, wenn sie über Gertrud Büchler spricht. Diese, früher Sekretärin im Malscher Bürgermeisterbüro, ist seit Beginn der Corona-Krise ehrenamtlich aktiv – darin, Personen aus ihrem Bekanntenkreis, heute aber längst darüber hinaus, hilfreich zur Seite zu stehen.

Was sie tut, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Solche wie sie bräuchte man mehr. Manfred Schwarz, Gemeinderat in Malsch

Zunächst war sie im vergangenen Jahr in großem Umfang damit beschäftigt, für ältere Menschen zwischen 79 und über 90 Jahren einkaufen zu gehen und sonstige Hilfen zu geben. So auch für Ursula Hildinger, mit der sie lange befreundet ist.

„Gertrud ist von sich aus auf mich zugekommen, hat Einkäufe, Arztgänge und mehr für mich organisiert und mich begleitet. So auch zum Mobilen Impfzentrum in Malsch“, erzählt diese und ist ihr ebenso dankbar wie Manfred Schwarz.

„Was sie tut ist, mit Geld nicht zu bezahlen. Sie ist seit Jahren schon hilfreich aktiv. Solche wie sie bräuchte man mehr“, sagt der Malscher Gemeinderat, für den und seine Frau Gertrud Büchler Impftermine ausgemacht und sie dorthin begleitet hat.

„Sie hat sogar vorher die Anamnese-Bögen ausgefüllt. Heute fragen mich schon Bekannte aus dem Rastatter Raum, ob sie auch ihnen helfen kann“, so Schwarz.

Ähnlich erging es Erich und Gisela Kastner, die „dankbar fürs Einkaufen, auch heute noch, und den Impftermin und die Fahrt dahin“ sind. „Das gibt es nicht oft“, sagt Kastner.

Am Anfang stand also das Einkaufen. Im März 2020 ließ sich die 74-jährige Büchler von der Gemeinde bestätigen, dass sie während der beschränkten Ausgangssperre für ältere Menschen einkaufe oder sie zum Arzt begleite. „Durch die Bescheinigung war es möglich, größere Mengen für über 80 Betagte zu kaufen“, sagt sie.

Gertrud Büchler aus Malsch organisierte nachts Impftermine

Dann ging es im Januar 2021 mit den Impfterminen los. Zusammen mit ihrer 82-jährigen Freundin Marlis Kiefer hat sie oft in Nachtarbeit Pins und Codes für Impftermine gesucht und gefunden.

Anfangs noch über die Rufnummer 116117, „da ging so gut wie nichts“, dann nur noch übers Internet. Marlis Kiefer war am 21. Januar die Erste, die sie zum Impfzentrum in Rheinstetten begleitete.

Viele weitere folgten, und mehr als 50 hat sie persönlich bis an den Impfplatz begleitet. Nicht nur in Rheinstetten: Es ging auch nach Bühl, Sulzfeld, Baden-Baden, Pforzheim, Bruchsal und zur Schwarzwaldhalle Karlsruhe. Viele haben inzwischen schon ihre zweite Impfung.

Inzwischen hat sich der Personenkreis, den Büchler betreut, altersmäßig erweitert, auf 45 bis 79-Jährige, die zum Beispiel wegen Vorerkrankungen, pflegebedürftiger Kontaktpersonen oder Tätigkeit im Lehramt impfberechtigt waren, aber keine Termine bekamen.

Ich habe noch viele Codes und kann Termine vermitteln. Gertrud Büchler, ehrenamtliche Helferin

So zum Beispiel ein jüngeres Ehepaar aus Waldbronn, das nicht nur die auch mit Büchlers Unterstützung geimpften Eltern des Mannes betreut, sondern auch eine pflegebedürftige Nachbarin.

Am vergangenen Dienstag waren sie in Rheinstetten an der Reihe. Den Kontakt nach Waldbronn hatte der frühere Landtagsabgeordnete Jürgen Eisele vermittelt.

Heute kommen von dort weitere Anfragen. „Ich habe noch viele Codes und kann Termine vermitteln, derzeit stehen fünf für sechs Personen schon fest. Etwas schwierig macht es, dass viele kein Astrazeneca wollen, aber das kriegen wir hin“, ist sie optimistisch.