Statt mit einer Leistungsschau oder einer Festchronik zu feiern, wollen die Betriebe das Geld für einen guten Zweck in der Gemeinde Malsch spenden.

„So eine professionelle und große Leistungsschau habe ich bei einer Gemeinde in dieser Größe noch nie erlebt“, zitiert Werner Bentz den damaligen Landeswirtschaftsminister Walter Döring, der 1998 beim Rundgang über die Malscher Leistungsschau zum 100. Bestehen des örtlichen Gewerbevereins gehörig beeindruckt gewesen sein soll. Zum 125. Geburtstag des Vereins haben die Verantwortlichen einen Blick zurück geworfen. Eine Feier wird es indes nicht geben.

Werner Bentz, der damals Werbeleiter der noch unabhängigen Malscher Sparkasse war, hatte ab den 1980er Jahren im Verein die Werbe-, Gestaltungs- und Pressearbeit übernommen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Peter Lang, Malermeister Gerhard Zimmer, Architekt Günter Beck, dem vormaligen Vorsitzenden Gerhard Geiger und Willi Betz organisierte er auch die seit 1988 alle fünf Jahre ausgerichteten Leistungsschauen auf dem Bühngelände.

Willi Betz, der 1974 mit seinem Sanitärbetrieb Mitglied und Beisitzer im Gewerbeverein wurde, engagiert sich noch immer als passives Mitglied. Anstoß habe für ihn die Gemeinschaft gegeben. „Ich wollte etwas für Malsch bewegen“, nennt auch Bernhard Weber als Grund für seine Mitarbeit. Er übernahm den damaligen Malerbetrieb Zimmer von seinem Schwiegervater und ist seit 2001 Vorsitzender des Gewerbevereins.

Letzte Leistungsschau findet 2013 statt

Die Malscher Leistungsschauen, die 1925 erstmals in den Sälen der Gasthäuser Krone, Mahlberg und Sternen ausgerichtet wurden, seien im Laufe der Zeit immer aufwendiger geworden. Als eine der schönsten bezeichnet der Geschäftsführer des jetzigen Malerbetriebs Weber die letztmals veranstaltete Schau im Jahr 2013. Als Attraktion wurden für die zahlreichen Besucher auch Hubschrauberflüge angeboten.

Ebenso wie in Ettlingen, wo es nach einer kleineren Auflage der Leistungsschau keine Messen der Gewerbetreibenden mehr gibt, werden auch in Malsch seither keine großen Gemeinschaftsausstellungen mehr organisiert. Auch zum 125. Jubiläum in diesem Jahr verzichtet der Malscher Gewerbeverein darauf.

Während es bei früheren runden Geburtstagen eine Chronik und zu den Messen gefragte Branchenhefte über die Teilnehmer gab, erscheint 2023 auch keine Festschrift. Die für ein Jubiläumsfest eingesparten Kosten in Höhe eines vierstelligen Betrags sollen einem guten Zweck in der Gemeinde zugute kommen. Der Empfänger wird in Abstimmung mit Bürgermeister Markus Bechler (Freie Wähler) ausgewählt.

Fortschrittlich sei laut Weber im Verein 1978 die Gründung des Arbeitskreises „Alles aus einer Hand“ gewesen, der damals der erste seiner Art in Baden-Württemberg war. Betz erinnert sich noch daran, dass mit rund 17 Betrieben eine Firma gegründet wurde, die gemeinsam größere Bauprojekte stemmte.

Als großen Vorteil von Malsch betrachtet Weber die Parkplätze im Zentrum. Dafür habe sich der Verein auch bei der Neugestaltung der Hauptstraße und des Mühlenplatzes stark gemacht. Kein Verständnis hat der 62-Jährige daher für den, wie berichtet, auch von anderer Seite kritisierten Vorschlag der SPD, dort eine Fußgängerzone einzurichten.

Derzeit gehören dem Gewerbeverein rund 50 Betriebe an. Während sich andere Gewerbevereine, auch aufgrund schwindender Mitglieder oder unterbesetzter Verwaltung, aufgelöst hätten, werde der Malscher Verein, so Weber, eventuell mit überörtlichen Kooperationen weiter bestehen.