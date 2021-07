Herzstillstand mitten im Marathon-Lauf – Werner Nothtroff aus Waldprechtsweier überlebte

Werner Nothtroff ist mehr so der pragmatische Typ. Dinge sind wie sie sind. Sachen passieren. Kein Grund zu grübeln. „Ich bin kein Mensch, der lange überlegt, was gewesen wäre wenn“, beschreibt er sich selbst. Vielleicht ist das ein großes Geschenk. Denn das, was dem Familienvater aus Malsch-Waldprechtsweier passiert ist, kann ein tiefes Trauma hinterlassen. Die Angst, einfach so aus dem Leben gerissen zu werden, zerstört das Vertrauen in den eigenen Körper und lässt manche Menschen nie mehr los.

Auch Werner Nothtroff hat seinen Tod erlebt: Ohne Anzeichen und ohne Vorwarnung hört sein nur 52-jähriges Herz am 17. September vor vier Jahren einfach auf zu schlagen. Es ist der Tag des Baden-Marathons in Karlsruhe. Ein schöner Spätsommertag. Die ganze Familie Nothtroff hat sich angemeldet. Als Family-Staffel wollen Werner, seine Frau und die zwei Töchter die Strecke bewältigen.

Die ersten 15 Kilometer hat der erfahrene Marathonläufer schon hinter sich, als er den Staffelstab an seine älteste Tochter übergibt. Gemeinsam möchten sie zum nächsten Übergabepunkt laufen, wo Sigrid Nothtroff und die jüngere Tochter für die letzten Kilometer ins Ziel übernehmen. Doch das Vater-Tochter-Team kommt niemals dort an.