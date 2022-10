Mehr Artenvielfalt ist das Ziel des „Natur-nah-dran-Projekts“, für das die Gemeinde Malsch den Zuschlag erhalten hat. Gefördert werden durch das Landesministerium für Umwelt-, Klima- und Energiewirtschaft 50 Prozent der Investitionen bis maximal 7.000 Euro. Die naturnahe Staudenbepflanzung kommt nicht bei jedem Bürger gut an.

„Wir fangen nicht bei null an“, erläuterte die Malscher Umweltbeauftragte Isa Weinerth dem Gemeinderat und verwies darauf, dass vor 15 Jahren bereits im Industriegebiet Baumscheiben mit Blühmischungen bepflanzt wurden.

Die Idee insektenfreundlicher Anlagen solle weiterverfolgt werden. Einer der ersten Schritte war die naturnahe Bepflanzung der Hochbeete in der Adlerstraße. Die Grünanlagen fanden jedoch nicht überall Zustimmung in der Bevölkerung, da sie einigen zu ungepflegt wirken.

„Warum bleibt das stehen und wird nicht gemäht?“, habe man zu hören bekommen. Die Samenkapsel seien Nahrungsgrundlage für Vögel, so Weinerth.

Die nähem die innerörtlichen Kleinstbiotope durchaus an. Obwohl die Verwaltung ausgeführt hatte, dass die Sichtachse der Verkehrsteilnehmer nicht durch die relativ hohen Pflanzen eingeschränkt sei, wurden die Gewächse an einer Einmündung vor einigen Monaten wohl von einem Bürger eigenmächtig abgemäht.

