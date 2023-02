Im Kurvenbereich: Erde auf der Hauptstraße besorgt Bürger in Malsch

Den Erdrutsch haben Wildschweine verursacht. Leider muss man sagen, denn sie dürfen eigentlich nicht in diesem Bereich gejagt werden, weshalb das gefährliche Problem immer wieder auftreten kann.

Diese schwer einsehbare Kurve ist in Malsch bekannt – ein Hindernis auf der Straße ist hier eine direkte Gefahr. Kurz vorm Ortseingang, aus Richtung Völkersbach kommend, zieht sich die Kurve. Ob Gegenverkehr kommt, erkennt man erst spät, nach rechts kann nicht ausgewichen werden, denn es beginnt am Straßenrand direkt der Hang.

Von den stark abschüssigen Grundstücken rutschen an der Stelle offenbar immer wieder Erde und Steine auf die Straße. Ein Bürger hat dies kürzlich in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderats moniert und ein Handeln gefordert. Der Hang müsse doch gesichert werden.

Wildschweine und Nässe haben Rutsch verursacht

Laut Bürgermeister Markus Bechler (Freie Wähler) hat sich der Bodenbelag durch Wildschweine auf dem Hang gelöst. Mitausgelöst wurden die Rutschungen aber möglicherweise aber auch durch anhaltende Nässe und Regenfälle, wie Hauptamtsleiter Heribert Reiter auf Nachfrage erklärte.

Um der Verkehrssicherungspflicht auf der Hauptstraße gerecht zu werden, sei die abgerutschte Erde vom Bauhof entfernt worden, nachdem zunächst Baken zur Absicherung aufgestellt worden waren. Dies sei, wie Hauptamtsleiter Reiter erklärt, jedoch nur eine vorübergehende Maßnahme und keine Dauerlösung.

Die nachhaltige Lösung müsse in Absprache mit allen Beteiligten erst noch gefunden werden. Zu den Beteiligten bei der Lösungssuche müsse auch der sogenannte „Zustandsstörer“ gehören, also der Grundstückseigentümer. Angesichts dessen, dass es auf der Straße schon immer eng zugeht, wurde in der Vergangenheit bereits die zulässige Geschwindigkeit bereits von 50 auf 30 km/h gesenkt.

Kann den Wildschweinen zu Leibe gerückt werden? Problem sei, dass Wildschweine im befriedeten Bereich eigentlich nicht gejagt werden dürfen, so Reiter. Jedoch könnte hierfür im vorliegenden Fall eine Ausnahmegenehmigung des Veterinäramts erteilt werden. Aufgrund der Gefahr von Querschlägern sei dann noch die Frage, ob die Jäger im Ortsbereich dennoch schießen würden.