Einwohner im Landkreis Karlsruhe produzieren weniger Restmüll als im Landesdurchschnitt

In Sachen Abfallentsorgung dürften sich die Bewohner im Landkreis Karlsruhe mitunter durchaus auf die Schulter klopfen – oder eben auf die Schulter klopfen lassen.

Zu dem Ergebnis jedenfalls kommt teilweise die „Abfallstatistik 2021“; ein zig Seiten langes Werk, in dem haarklein abgebildet wird, was an Abfällen landkreisweit im besagten Berichtsjahr anfiel und was daraus geworden ist.

In dem Bericht heißt es sinngemäß, dass die Landkreiseinwohner einen „überdurchschnittlich hohen Anteil ihrer Abfälle vom Restmüll trennen“. Kurzum: Immer weniger Abfälle, die dort ja auch nichts zu suchen haben, landen in der Restmülltonne.

Weniger Restmüll

Eine weitere Zahl, ebenso vorgestellt bei der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe“ in Malsch, scheint diese Einschätzung zu bestätigen.

Nach Einführung der Bioabfallsammlung Anfang 2021 konnte die Restabfallmenge erheblich gesenkt werden. 93 Kilogramm Restabfall pro Einwohner und Jahr seien es im Berichtsjahr gewesen und damit weniger als die 121 Kilogramm im Landesdurchschnitt.

Anders sieht es beim Wertstoff aus. 161 Kilogramm Wertstoffe wandern im Jahresschnitt pro Landkreiseinwohner in die (Wertstoff-)Tonne. 142 Kilogramm waren es im Landesschnitt.

Bioabfälle im Kreis Karlsruhe unter dem Landesschnitt

Bei den Bioabfällen hinkt der Landkreis statistisch gesehen etwas hinterher. Pro Einwohner wurden im Vorjahr 30 Kilogramm erfasst. Der Landesschnitt liegt aber bei 58 Kilogramm. Mit ein Hauptgrund dafür ist für Landrat Christoph Schnaudigel (CDU), dass im Landkreis Grünabfälle extra gesammelt werden. Grünabfälle gelten als Biomüll.

In anderen Landkreisen landet dieser Abfall in den Biotonnen. Übrigens, eine Frage, die bei der Ausschusssitzung anfiel: „Nein, Fäkalien, zum Beispiel Kleintierstreu, dürfen nicht in die Biotonne. Das ist Restabfall und muss in die Restmülltonne“, beantwortete Björn Wamser, stellvertretender Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, die entsprechende Frage.

Volle Windeln sind Restmüll

Volle Windeln haben ebenfalls in der Biotonne nichts zu suchen. Sie sind Restmüll. Ein Alternative bieten mit Oberderdingen und Kürnbach zwei Landkreiskommune.

„Bei uns können gegen eine sehr geringe Gebühr Windelsäcke erworben werden. Für die vollen Säcke gibt es dann einen extra Container“, berichtete der Oberderdinger Bürgermeister Thomas Nowitzki (CDU/Junge Liste).

Die Dualen Systeme kommen ihrer Pflicht nicht nach. Christoph Schnaudigel , Landrat

Volle Windeln mögen, wenn überhaupt, bei der Abfallentsorgung ein partielles Problem sein. Für richtig viel Ärger und Verdruss in vielen Gemeinden sorgen unregelmäßig geleerte, überfüllte und vermüllte Glascontainer.

Der Landkreis sei dafür nicht zuständig, erinnerte Schnaudigel: „Das ist Aufgabe der Dualen Systeme. Oftmals kommen die aber ihrer Pflicht nicht nach.“

Druck, so der einhellige Tenor im Ausschuss, müsse endlich das Land ausüben – insbesondere das zuständige Umweltministerium, das die rechtliche Aufsicht darüber habe.