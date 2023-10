Jahrmarkt-Sonntag in Malsch stößt auf große Gegenliebe

Ein Jahrmarkt und obendrauf verkaufsoffener Sonntag: In Malsch war an nur einem Tag einiges geboten. Was Besucher und Händler zu dem Angebot sagen.

Glück mit dem Wetter hat die IG Malsch beim Jahrmarkt und verkaufsoffenen Sonntag. Während es in vorherigen Jahren Anfang Oktober häufig regnete, herrscht diesmal warmes Spätsommerwetter.

„Nett“ finden Thomas und Mareen Baumgärtner aus Bruchsal die Veranstaltung in der Hauptstraße. Sie bieten zum ersten Mal ihre Hotdogs und Kartoffelspiralen auf dem Markt an. Über das Internet hatten sie von dem verkaufsoffenen Sonntag mit Markt erfahren.

Seit rund zwölf Jahren ist Nicola Geiler aus Kehl mit ihrem Tee- und Gewürzstand bei den Jahrmärkten im Kernort dabei. Obwohl es diesmal weniger Stände und Besucher gibt, ist sie mit dem Verkauf zufrieden. Da sie samstags auch auf einem Wochenmarkt steht, freut sie sich zudem darüber, dass der Malscher Markt diesmal nur am Sonntag stattfindet.

Kritik an SPD-Antrag zu einer Fußgängerzone

Grund dafür ist laut IG-Vorsitzendem Wolfgang Elsässer, dass der zuvor auch an den Samstagen angebotene Jahrmarkt am ersten Tag „nie funktioniert habe“. So hätten die Beschicker samstags ihre Stände oft erst um 16 Uhr aufgebaut und dadurch auch den Verkauf in den Einzelhandelsgeschäften behindert.

Obwohl diesmal beim Ordnungsamt der Gemeinde zahlreiche Markthändler ihr Kommen kurzfristig abgesagt hatten, meint er, dass sich die eintägige Veranstaltung bewährt habe. „Bei zwei Tagen würden noch weniger kommen“, erklärt er.

Kritisch sieht er den von der SPD-Fraktion diese Woche in den Gemeinderat eingebrachten Antrag, in der Einkaufsmeile in der Hauptstraße eine Fußgängerzone einzurichten. „Katastrophe“, sagt Elsässer dazu und verweist auf andere Orte unter 20.000 Einwohner mit Fußgängerzone.

Eintägiger Markt findet seine Fans

Praktisch war der nur eintägige Markt für Karl-Heinz Schneider, da er nur nebenberuflich dort seit 30 Jahren Meerrettich verkauft. „Ansonsten müsste ich am Samstag Urlaub nehmen“, sagt der Urloffer, dessen Eltern einst Meerrettich an den Haustüren in der Gemeinde verkauft haben.

Über das von Schreibwaren Lehr anlässlich dessen 20-jährigem Bestehen angebotene Gläschen Sekt freuen sich Kornelia und Rudi Greulich, die ebenso lange in Malsch wohnen.

Es ist eine sehr gute Sonntagsbeschäftigung. Alina Pacilio aus Waldprechtsweier

über die geöffneten Geschäfte

Während sie als Pensionäre und Teilzeitbeschäftigte auch unter der Woche einkaufen könnten, haben sie Verständnis für Menschen, die gerne am Sonntag die Läden besuchen.

„Es ist eine sehr gute Sonntagsbeschäftigung“, sagt beim Einkaufen in einem von Elsässers Bekleidungsgeschäften auch Alina Pacilio aus Waldprechtsweier, die werktags eher nicht in den Kernort zum Einkaufen kommt.

Während sich eine Familie für ihre achtjährige Tochter wie in den Vorjahren ein altersgerechtes Flugzeug-Karussell gewünscht hätte, zeigt sich Wolfgang Dahms mit dem Angebot für seine siebenjährige Enkelin Lina zufrieden.

Da einige Geschäfte in der Hauptstraße leer stehen, kann sich der Großvater gut vorstellen, dass die Beschicker nach Rücksprache mit den Eigentümern dort ihre Waren beim Jahrmarkt anbieten.