Eigentlich sollte es ab 9. Juni weitergehen mit den Theater-Sommer-Veranstaltungen in dem beliebten Ausflugslokal bei Malsch-Völkersbach. Wegen eines Corona-Falls ist jedoch eine Planänderung erforderlich.

Die geplanten vier Veranstaltungen am Rimmelsbacher Hof bei Malsch-Völkersbach vom 9. bis 12. Juni werden in die Räume des Kammertheaters Karlsruhe verlegt.

Eigentlich war vorgesehene, die Stücke „Spanisch für Anfängerinnen“ und „Die Made trifft die Comedian Harmonists“ an vier Abenden von Donnerstag bis Sonntag in dem beliebten Ausflugslokal zu zeigen.

Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Bernd Gnann, Kammertheater-Chef

Wegen eines Corona-Falls innerhalb eines anderen Ensembles werden sie aber kurzfristig ins „K1“ nach Karlsruhe verlegt, erklärte der Chef des Kammertheaters, Bernd Gnann, unserer Redaktion am Mittwoch. „Wir haben alles auf den Kopf gestellt.“

Fünf Aufführungen fallen aus

Ein Schauspieler von „Dinner für Spinner“ habe sich mit dem Virus infiziert. In der Folge müssten fünf der geplanten 20 Aufführungen des Stücks in den kommenden Tagen ausfallen.

Als Ausgleich habe man den 150 betroffenen Besitzern von Tickets für „Dinner für Spinner“ angeboten, stattdessen „Spanisch für Anfängerinnen“ oder „Die Made trifft die Comedian Harmonists“ anzuschauen.

Weil im Kammertheater mehr Platz ist für die zusätzlichen Zuschauer, zieht man Gnann zufolge dorthin um. „Wir machen die kleinen zu großen Veranstaltungen“, formuliert es der Schauspieler, Unternehmer und Theaterchef. Im Kammertheater K1 sei Platz für 280 Zuschauer, am Rimmelsbacher Hof nur für 70 (drinnen) beziehungsweise 100 (auf der Terrasse).

Wie berichtet war geplant, die Stücke am Donnerstag, Freitag und Sonntag in den Innenräumen des Rimmelsbacher Hofs zu spielen. Lediglich die Darbietung am Samstag sollte auf der Terrasse stattfinden.

Mit 100 verkauften Tickets sei letztere ausverkauft gewesen, berichtet Gnann. Für die Indoor-Stücke an den restlichen drei Tagen habe er jeweils an die 60 Karten verkauft.

Weitere Veranstaltungen am Rimmelsbacher Hof drinnen

„Der Spielort wird gut angenommen“, freut sich Gnann, „es ist so schön da oben“. Die kommenden Veranstaltungen am Rimmelsbacher Hof (16./17. Juni und 25. bis 28. August) plane er alle drinnen und nicht auf der Terrasse des Lokals, erklärt Gnann.

So habe er nicht das Risiko, dass das Wetter ihm einen Strich durch die Rechnung macht – und die Zuschauer Sicherheit, dass die Veranstaltung auch auf jeden Fall stattfinden kann.

Gnann zeigt sich zuversichtlich, dass das Konzept „Kultur und Kulinarik“ in dem Traditionsgasthaus im Grünen funktionieren kann. Durch die Kulturveranstaltungen könne man auch Neukunden für die Gastronomie gewinnen.

„Dadurch kommen Leute da hoch, die das vorher noch nicht kannten.“ Mit ähnlichen Konzepten habe er bereits andere Läden erfolgreich an den Start gebracht. In Karlsruhe betrieb Gnann die Lokale „Im Schlachthof“ und die „Marktlücke“.