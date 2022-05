Zum Kultursommer des Kammertheaters Karlsruhe am Rimmelsbacher Hof in Völkersbach hat das Landratsamt ein Machtwort gesprochen. Die ersten Veranstaltungen wurden genehmigt, doch sind klare Regeln einzuhalten.

Für die ersten beiden Kulturveranstaltungen des „Kammertheater on Tour“ beim Rimmelsbacher Hof hat das Landratsamt Karlsruhe grünes Licht gegeben.

Wie berichtet, gab es ein Gespräch zur Kulturreihe zwischen den Genehmigungsbehörden und Kammertheater-Intendant Bernd Gnann über dessen Veranstaltungsprogramm.

Die Wiesen beim Rimmelsbacher Hof sind als Landschaftsschutzgebiet deklariert. Wie Landratsamt-Sprecher Martin Zawichowski nun mitteilte, sind die Aufführungen am kommenden Samstag und Sonntag Wochenende unter Auflagen genehmigt worden.

Rettungswege am Rimmelsbacher Hof in Malsch müssen frei bleiben

Demnach dürfen die Musikveranstaltungen ausschließlich im Innenbereich stattfinden. Bewilligt worden sind maximal 20 Fahrzeuge „im gesamten zulässigen Parkbereich – Gaststättenparkplatz und öffentliche Parkplätze im Bereich der Zufahrtsstraße“.

Alle Zufahrtsstraßen müssen jederzeit als Rettungswege freigehalten werden, der Begegnungsverkehr auf der schmalen Straße müsse ungehindert erfolgen können, heißt es weiter.

Die Wiesengrundstücke und Randstreifen seien vom Veranstalter mit einem Trassierband abzusperren und dürften nicht als Parkraum genutzt werden.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass eine Zuwiderhandlung eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Einhaltung der Auflagen müsse durch einen eigenen Ordnungsdienst des Veranstalters überwacht werden.

Landratsamt Karlsruhe pocht auf Veranstaltungskonzept

Der Blick geht über das Wochenende hinaus – schließlich sind weitere Aufführungen geplant. „Vor eventuellen weiteren Veranstaltungen wurde vom Betreiber ein Konzept eingefordert, das von unseren Fachbehörden gemeinsam mit der Gemeinde geprüft werden muss“, teilte Zawichowski mit.

Bernd Gnann erklärte gegenüber den BNN, er habe für die Veranstaltungen am Wochenende das Kartenkontingent bereits auf 40 Plätze reduziert. Er werde das Konzept nachschärfen.

Derweil kündigt die „Initiative zur Unterstützung des Biolandhofes Schleinkofer“ in Karlsruhe-Rüppurr per Pressemitteilung an, vor Ort eine Mahnwache nach dem Motto „Sicher ist sicher“ am Samstag um 19 sowie Sonntag um 15 Uhr zu organisieren – um für Umweltschutz zu werben.