Schnell unter Kontrolle bekommen konnte die Feuerwehr einen Brand in einem Firmengebäude in Malsch am Samstag. Dazu mussten auch Teile der Dachverkleidung entfernt werden.

In einem Holzbearbeitungsbetrieb in der Malscher Siemensstraße ist am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe mitteilte, war dort die Gebäudefassade in Brand geraten. In einem direkt angrenzenden Container mit Holzspänen entstand ein Schwelbrand.

Als die gegen 10.30 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Malsch an dem Firmengebäude eintraf, hatten Mitarbeiter bereits erste Löschversuche unternommen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe erhöht und es wurden alle Abteilungen der Feuerwehr Malsch hinzugerufen.

Mit der Drehleiter der ebenfalls alarmierten Feuerwehr aus Ettlingen wurde ein Teil der Dachverkleidung des Firmengebäudes entfernt, um mögliche Glutnester abzulöschen.

Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

Weitere Feuerwehrkräfte waren bei der Brandbekämpfung des Holzspancontainers eingesetzt. Gegen 11 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Die Feuerwehr war noch bis 13.30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr sei „enorm schnell“ vor Ort gewesen, erklärt ein Sprecher auf Nachfrage. Zur Brandursache werde noch ermittelt.

Die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen waren insgesamt mit elf Fahrzeugen und mehr als 40 Einsatzkräften unter der Leitung des Malscher Kommandanten Thomas Schmid im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und der DRK Ortsbereitschaft Malsch mit insgesamt 13 Personen vor Ort.