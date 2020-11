In Malsch ist es am Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12 Uhr wollte ein Lkw aus einer Firmeneinfahrt auf die L608, Durmersheimer Straße, abbiegen und kollidierte dabei mit einem in voller Fahrt befindlichen Kastenwagen. Ersten Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe zufolge wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Der Polizei lagen am Mittag noch keine Erkenntnisse zur genauen Unfallursache vor.

Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe mussten beide Fahrbahnen der L608 zwischen Malsch und der B3 gesperrt und der Verkehr in die Daimlerstraße umgeleitet werden.

Bei den Betriebsstoffen handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Lkw-Diesel, der über einem angrenzenden Grünstreifen ausgelaufen ist. Deshalb ist neben einem Rettungswagen und der Feuerwehr auch das Umweltamt alarmiert worden.



(Dieser Artikel wird aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 20.11.2020, 14.15 Uhr)