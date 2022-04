Malsch transportiert Spenden in die polnische Partnergemeinde Sycow

„Überwältigend“, sagt Sabrina Heinrich über die Resonanz der Bevölkerung nach dem Aufruf, Sachspenden für die in Malsch untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine abzugeben. Die Gemeindemitarbeiterin und stellvertretende Vorsitzende des DRK-Malsch hat die Sammlung, bei der im Keller der Ortsvereins Grundausstattungen für Küche, Haushalt und Hygiene entgegengenommen wurden, mit der Vorsitzenden des Malscher AWO Ortsvereins, Yvonne Kubaile, organisiert.

Nachdem der Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Sycow, Dariusz Maniak, von der Hilfsaktion der Gemeinde, DRK und AWO, erfahren hatte, wandte er sich an seinen Malscher Amtskollegen Markus Bechler (Freie Wähler) und bat um Unterstützung. Während in Malsch derzeit rund 160 ukrainische Flüchtlinge untergebracht worden sind, waren es damals in der polnischen Partnergemeinde, die knapp 17.000 Einwohner hat, bereits über 500.

Nach einer Online-Konferenz zwischen den Rathauschefs fragte Bechler bei Michael Schwall und Dennis Walschburger an, ob sie einen Hilfstransport mit in Malsch nicht benötigten Sachspenden in die Partnerstadt fahren würden. Beide haben, wie berichtet, bereits mehrfach Spenden mit dem Lkw, etwa in die vom Hochwasser betroffenen Ahrtalgemeinden, transportiert.

Malscher Spenden Lebensmittel und Geld

Damit der von der Karlsruher Firma Knirsch samt Anhänger der Malscher Speditionsfirma Betz für die jetzige Hilfsaktion kostenlos zur Verfügung gestellte 40-Tonner auch voll wird, hatten sie die Idee, Lebensmittel zu sammeln, die an die polnisch-ukrainische Grenze geliefert wurden. Von dort aus werden sie mit kleinen Sprintern ins Kriegsgebiet befördert.

Nach einem weiteren Aufruf von Gemeinde, Rotem Kreuz und Arbeiterwohlfahrt spendete die Bevölkerung haltbare Lebensmittel. Hinzu kamen 1.430 Euro von der katholischen Kirche, drei Tonnen Kartoffeln vom Ettlinger Landwirt Marco Link sowie mehrere Paletten Mineralwasser von einem Getränkehersteller.

Unterkünfte für 500 weitere Flüchtlinge müssen gefunden werden

Als Schwall und Walschburger auf dem Rückweg von der Grenze in Sycow die Sachspenden abluden, erfuhren sie, dass die Malscher Partnergemeinde 500 weitere ukrainische Flüchtlinge zugeteilt bekommt. Während bisher einige bei Freunden und Bekannten wohnen, müssten für diese nun Unterkünfte gefunden werden.

Obwohl der Vorsitzende des Sycow-Partnerschaftskomitees, Wolf-Rüdiger Zimmermann, zunächst etwas irritiert war, dass das Komitee nicht in die Aktion eingebunden war, freue er sich über die Hilfe. Wichtig sei, dass unterstützt wird, wenn dort Not herrscht. Tipps hätte man sicher geben können, es habe aber auch so funktioniert. Bereits nachdem es vor 41 Jahren den ersten Kontakt mit dem polnischen Sycow gegeben hatte, fuhren mehrfach Hilfstransporte in die polnische Partnerstadt.