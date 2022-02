Malscher Bauausgaben unter der Lupe: Vermerke wegen Ausschreibungen

Dies erfolgt in Kommunen in regelmäßigen Abständen, in Malsch ging es jüngst um die Jahre 2016 bis 2019, die Mitte 2020 geprüft wurden. Es ging unter anderem um Ausschreibungsprocedere. Wie Ortsbaumeister Jörg Janetzky informierte, seien bei den 20 Prüfvermerken keine finanziellen Nachteile für die Gemeinde festzustellen gewesen.

Die Vermerke seien dieses Mal recht spärlich ausgefallen, bei der vorausgegangenen Prüfung habe man noch 50 Prüfungsvermerke erhalten, so Janetzky. Ein Vermerk galt dem Ausbau und der Sanierung der Malscher Goethestraße. Überplanmäßige Ausgaben seien jedoch zwischenzeitlich von der beauftragten Firma zurückgezahlt worden, so Janetzky.

Ebenfalls aufgeklärt sei der Prüfungsvermerk hinsichtlich der Sanierung der Frauenalberstraße in Völkersbach. Hier habe das beauftragte Ingenieurbüro für Klärung gesorgt. In der Stellungnahme heißt es, dass es keine unzulässige Nachverhandlung gab, sondern ein Denkfehler korrigiert worden sei. Auch sei kein Recyclingmaterial in die Gräben eingebaut worden.

Bei der Neugestaltung der Bergstraße Verfahrensfehler bemängelt

Hinsichtlich Prüfungsvermerken zur Erschließung des Neubaugebietes „Rotäcker“ und des Gewerbegebiets in Waldprechtsweier, unter anderem wegen fehlender Abrechnungsgrundlagen und Qualitätsnachweisen, verwies die Gemeinde Malsch in ihrer Stellungnahme darauf, dass die Kollegen, die damals für diese Aufgaben verantwortlich waren, zwischenzeitlich im Ruhestand seien und daher zur Vorgehensweise keine Aussagen gemacht werden könnten.

Bemängelt wurden Verfahrensfehler im Vergaberecht bei der Neugestaltung der Bergstraße im Ortsteil Sulzbach, die künftig eingehalten werden sollen, wie Janetzky betonte. Bei vergabewidrigen Entscheidungen des Gemeinderats ist Einspruch einzulegen.

Im Hochbaubereich kritisierte die GPA insbesondere Handhabungen bei Umbau und Erweiterung der Hans-Thoma-Schule. So ist die GPA der Meinung, dass es sich um ein Bauvorhaben handelt, wenn ein gemeinsames Treppenhaus vorhanden ist. Die Vorgehensweise, das Projekt in drei getrennten Bauabschnitten zu realisieren und jeweils getrennt auszuschreiben, wurde kritisiert. Es geht dabei auch darum, ob angesichts der Vergabesumme nicht europaweit hätte ausgeschrieben werden müssen. „Wir nehmen dies zur Kenntnis, sind aber guter Dinge, dass es sich nicht negativ auswirkt“, so Litzow, der an die Problematik bei der Projektsteuerung erinnerte.

Lehrbuch und gelernte Praxis seien oftmals zwei verschiedene Dinge, bemerkte Hermann Geiger (CDU). Den Stellungnahmen der Verwaltung stimmte das Ratsgremium einvernehmlich zu.