Mehrfamilienhaus soll auf altes Tankstellen-Areal in Malsch kommen

Auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle in Malsch will ein Investor ein Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten bauen. Der Gemeinderat stimmte einem Kompromiss zu.

Die Zinsen steigen, Baumaterial ist teurer geworden, die Situation auf dem Immobilienmarkt hat sich verschärft. All dies stellt Bauherren und Investoren vor große Herausforderungen.

Betroffen hiervon ist auch die Gemeinde Malsch, die versucht, die sich in ihren Festlegungen bewegen muss, um einem Investor den Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle in der Sézanner Straße zu ermöglichen.

Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan „Am ehemaligen Bahnübergang“ aufgestellt, der die Grundstücke östlich und westlich der Sézanner Straße, Teile nördlich des Brückenwiesenwegs bis zum Bahngleis sowie westlich bis zur Bahnhofstraße einbezieht.

Jetziger Investor will geplante Maßnahme nicht zu Ende führen

Ein Teilbereich ist die ehemalige, zwischenzeitlich abgerissene Tankstelle, die sich als großes Loch auftut. Wie Bauamtsleiter Klaus Litzow in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend informierte, werde der jetzige Eigentümer die geplante Baumaßnahme nicht zu Ende führen.

Er suche derzeit einen Käufer und Nachfolger, entsprechende Gespräche mit einem interessierten Investor habe es bereits gegeben.

Schwierig für den Investor seien jedoch die im Malscher Ratsgremium für diesen Bereich getroffenen Entscheidungen wie der Stellplatzschlüssel von zwei pro Wohneinheit oder die Quote auf 20 Prozent preisgedämpften Wohnraum.

Neue Planung sieht 24 Wohnungen in Malsch vor

Bei zwei Stellplätzen pro Wohneinheit müsste für 20 Wohnungen eine Großgarage gebaut werden, die zwei Zufahrten und verschärften Brandschutz benötigen würde. Beim Anpassen des Stellplatzschlüssels auf 1,5 könnte eine normale Tiefgarage gebaut werden.

Um den Bau des Mehrfamilienhauses wirtschaftlich darzustellen, sieht die neue Planung nun 24 Wohnungen vor, davon vier preisgedämpfte.

„Es tut weh, aber die Gründe sind nachvollziehbar“, sagte Jahn Beichel (FW). „Wir wollen, dass das Loch in der Sézanner Straße Form annimmt und müssen froh sein, wenn ein Investor gefunden wurde“, so Hermann Geiger (CDU).

Veronika Wehr-Schwander (SPD) bedauerte, dass Investoren den Gemeinden und Städten ihre Bedingungen immer mehr diktieren würden. „Wir gehen mit, aber in Zukunft muss der preisgedämpfte Wohnraum an Quadratmetern festgelegt werden“, so die SPD-Rätin.

Einvernehmlich stimmte der Malscher Gemeinderat der Anpassung des Stellplatzschlüssels und der Änderung im städtebaulichen Vertrag zu.