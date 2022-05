Flugzeug-Nachbauten der Modellbauer verblüffen in Malsch

Die Flugzeug-Nachbauten bei den Modellflug-Wettbewerben in Malsch am 28. und 29. Mai waren ganz nah am Original. Was die Leidenschaft antreibt und wie Abstürze verdaut werden, erzählte unter anderem der Weltmeister.

Der Motor läuft. Schub. Dann hebt der Doppeldecker von der Startbahn ab, steigt hoch in den Himmel über Neumalsch. An der Fernsteuerung hält Thomas Brandt seine Avro 504K mit Fünf Zylinder Sternmotor bei bis zu 70 km/h auf Kurs.

Die Wertungsrichter blicken nach oben, machen sich Notizen, als sein Flieger als Pflichtfigur eine Acht fliegt, danach noch oben zieht, um in einem Abschwung die Maschine fallen zu lassen. Faszinierend. Es ist nur einer von zig Flügen, die am Samstag und Sonntag am Modellflugplatz in Neumalsch zu bestaunen sind.

„Ich baue seit 49 Jahren und fliege seit 1981 Wettbewerbe“, verdeutlicht Brandt nach der Landung, dass er ein alter Hase ist. Und zudem Sportreferent beim Deutschen Modellfliegerverband (DMFV).

Tausende Euro stecken im Fliegermodell

Sein Doppeldecker-Typ stammt aus dem Ersten Weltkrieg, als Luftkampfmaschine zu schwerfällig, sei die Avro 504K als Trainingsmaschine eingesetzt worden. „Die flog fast von allein.“ Am Modell aus Kiefer, Balsa- und Sperrholz habe er „drei Winter“ getüftelt und gebaut, rund 6.000 Euro investiert. Eine sehr gute Anfänger-Ausstattung sei aber schon für 300 bis 500 Euro zu bekommen.

Es ist tatsächlich wie eine große Familie. Klaus Seemann, Modellflug-Abteilungsleiter

Auf dem Flugplatz der Modellflugabteilung des Flugsportvereins 1910 Karlsruhe geht es familiär zu. In der Szene kennt und schätzt man sich. „Es ist tatsächlich wie eine große Familie“, sagt Modellflug-Abteilungsleiter Klaus Seemann.

Rund 20 Teilnehmer aus ganz Deutschland sind am Start bei den zwei Wettbewerben – der eine für Scale-Motormodelle ein Teilwettbewerb zur deutschen Meisterschaft, der andere ein Wettfliegen zum Eurostar Cup des DMFV für Semi-Scale Modelle. Bei Scale (Maßstab) wird maßstäblich genau nach dem Vorbild verkleinert gebaut, bei Semi-Scale sind Abweichungen erlaubt. Größter Wert wird auf Sicherheit gelegt, unterstreicht Seemann, etwa 500 Meter umfasst der Flugraum am Gelände.

Wenn das Modellfliegen einfach wäre, würde es Fußball heißen. Peter Moratz, Flugsportverein Karlsruhe

„Das ist kein Kinderspielzeug“, betont Marcus Hausmann, gerade auch was die ausgefeilte Technik angeht. In dieses Hobby fuchsen sich die Männer richtig rein, wird in der Runde klar. Im Vergleich zum selbst fliegen „muss man in jede Richtung umdenken“, hebt Thomas Brandt auf die Steuerung der Maschinen vom Boden aus ab. „Wenn Modellfliegen einfach wäre, würde es Fußball heißen“, scherzt Peter Moratz vom Flugsportverein.

Hausmann ist ein Shootingstar in der Szene. Vor zwei Jahren war er ein Neuling und holte bei der WM in der Schweiz den Weltmeistertitel. „Man muss eins sein mit seinem Modell“, sagt der Mann, der nach einem Absturz in die Erfolgsspur kam.

In Neumalsch geht es hauptsächlich um Spaß, Ruhm und Ehre

„Den Vorgänger hat es in der Luft zerlegt“, beschreibt Hausmann, wie sein kleinerer Doppeldecker zuvor die enormen Kräfte nicht aushielt, die bei den Flugmanövern einwirken. Die Tragflächen klappten zusammen, dann gab es nur noch einen Weg – nach unten.

Geld und Arbeit sind nach dem Crash dahin, doch aus neuer Motivation wurde der jetzige, erfolgreiche Doppeldecker. Viel kaufen kann er sich für den Weltmeistertitel indes nicht. Richtig Geld im Spiel sei hauptsächlich in der Jet-Szene mit Düsenantrieb. Da gebe es Profis, etwa in Asien. Marcus Hausmann bekam den Semi-Scale-Meistertitel, Pokal und Ehrennadel vom Landesverband. Doch der Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik sprüht mehr denn je vor Faszination für den Sport. Sein Sohn Matthias (16) ist auch schon dabei.

Es ist wie bei einer echten Flugshow. Harald Simon, Ex-Tornado-Pilot

Der ehemalige Kampfjet-Pilot Harald Simon bringt es auf den Punkt: „Man kommt nicht mehr davon los. Es ist wie bei einer echten Flugshow.“ 20 Jahre flog er Tornados bei der Bundeswehr, ist immer noch Privatjet-Pilot.

Seine aus Australien stammende Frau reist gern mit ihm und den Flugzeugmodellen durch die Welt, als nächstes nach Norwegen zur WM. „Du fliegst heute ziemlich scheiße“, bekomme er schon mal klare Ansagen, erzählt Simon und lacht. Alles gut, die beiden sind ein perfektes Team.

Schon ein Achtjähriger aus Malsch träumt vom Fliegen

Die Faszination vom Fliegen scheint schon im Kind verwurzelt. Am Flugfeld blickt der kleine Malscher Lenny (8) gebannt auf die Maschinen am Himmel und auf der Erde. Der Abstecher war Pflicht, erzählt die Mutter. Traumberuf Pilot? „Das kostet aber viel Geld, wenn du das machen willst“, wirft Mama Nicole Neuber ein. „Dann spare ich ab jetzt.“