Rinne des Schreckens?

Nach Unfällen: Weiter Kopfzerbrechen wegen Wasserlaufs in Malsch

Was wird aus dem Wasserlauf am neuen Dorfplatz in Malsch? Die Wasserrinne, an der Kinder fröhlich spielen sollten, ist seit Monaten gesperrt. Menschen stürzten dort, ein Auto fuhr hinein.