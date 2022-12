Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Malscher Weihnachtsmarkt

Marcel Brussé freut sich. „Endlich können wir wieder, nachdem der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie zwei Jahre ausfallen musste.“ Brussé ist stellvertretender Vorsitzender der Malscher Interessensgemeinschaft (IG) der Geschäftsleute.

Die IG veranstaltet eigentlich alljährlich an drei Adventsdonnerstagen den Weihnachtsmarkt, der sich dann entlang der Hauptstraße durch den Ort schlängelt. Brussé und die IG sind stolz, dass sich 2022 immerhin 33 Vereine und Geschäfte beteiligen. „Das sind mehr als jemals zuvor“, berichtet der Organisator.

Selbst aus Mannheim ist diesmal ein Stand dabei. Andreas und Christiane Mayr betreiben eigentlich Geschäfte im Automobilbereich. „Wir wollen uns aber nach der Pandemie ein weiteres Standbein aufbauen“, sagt Mayr. Und ist spaßeshalber einmal nach Malsch gekommen. „Mal sehen, was uns das bringt. Wir sind aber auf jeden Fall an allen Donnerstagen da.“ Denn der Weihnachtsmarkt belebt den Malscher Ortskern noch einmal am 8. und 15. Dezember, jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Wobei hinter vorgehaltener Hand durchaus zu hören ist, es bedeute eben doch viel Aufwand, für gerade einmal fünf Stunden auf- und dann wieder abzubauen. Die Gäste stört dies nicht. Schon wenige Minuten nach der offiziellen Eröffnung ist die Malscher Hauptstraße gut mit Menschen gefüllt. Sie genießen die verschiedenen Köstlichkeiten und die Angebote der außerplanmäßig länger geöffneten Geschäfte der IG-Mitglieder längs der Hauptstraße.

Welche Vereine auf dem Malscher Weihnachtsmarkt vertreten sind

So etwa das Schreibwarengeschäft, das Heinz Lehr betreibt. Er ist Kassierer der IG: „Schon deshalb muss ich selbstverständlich mitmachen.“ Er erwartet sich aber auch einen gewissen Umsatz. Und nach 18 Uhr sucht der eine oder andere auch noch nach dem Glück beim Lottospiel. Daniela Reichert und Lisa Bechler von Optik Giese haben auch länger offen. „Schließlich sind wir in der IG.“ Dass sie in dieser Zeit zufällig eine teure Brille verkaufen, nehmen sie freilich nicht an. Und der Bio-Laden schließt trotz der Markt-Spaziergänger pünktlich.

Die unterschiedlichsten Vereine und Institutionen sind vertreten. Von der Schützengesellschaft über den Hundeverein Canis Club, den Elternbeirat der Kita Villa Federbach und die Pfadfinder bis hin zur GroKaGe und zur Freiwilligen Feuerwehr. Beim Türkischen Kulturverein gibt es Köfte im Fladenbrot. Nevin und Yilmaz Sinar bereiten die südländische Speise zu und freuen sich über den Zuspruch. Während Isabella und Ajda den Glühwein beim Karnevalsverein genießen: „Dass dies wieder einmal möglich, begrüßen wir.“

Für musikalische Unterhaltung sorgte an diesem Donnerstag der Ukulele-Künstler UKEshot und nach ihm die Band Groove-in. Und auch in der nächsten und übernächsten Woche ist kulturell einiges geboten. Am 8. Dezember treten auf dem Mühlenplatz „Die drei Richtigen“ auf, eine Woche später Selina Cifric mit Acoustic Rock und Pop.