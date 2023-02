Noch kein Ende von Schließtagen in Malscher Kindertageseinrichtungen

Eltern sind wütend und mit den Nerven am Ende: Wegen Personalmangel und Krankheit müssen die Kitas in Malsch immer wieder schließen. Jetzt gibt es aber erste positive Nachrichten.

Noch gibt es keine detaillierten Aussagen, noch liegen keine definitiven Zahlen auf dem Tisch. Noch immer müssen die Malscher Eltern von Kindergartenkindern mit den Schließtagen aufgrund Personalmangel und Krankheitsfällen der Erzieherinnen leben.

Ein positives Signal sendete der Malscher Gemeinderat jedoch am Dienstagabend: der Rat zeigt sich mehrheitlich mit Gebührenrückerstattungen einverstanden.

Fast dramatische Szenen gab es zuletzt in der Gemeinderatssitzung Ende vergangenen Jahres, als eine Mutter unter Tränen ihre Befürchtungen geäußert hatte, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Seit Monaten fehlt in den Malscher Kindertageseinrichtungen nicht nur das Personal, es kommt aufgrund des Mangels an Erzieherinnen auch immer wieder zu Schließtagen oder verkürzten Betreuungszeiten.

Personalmangel und Krankheit: Malsch soll Kindergartengebühren zurückerstatten

Die Fraktion von BfU/Grünen legte dem Gemeinderat in der Sitzung Mitte Dezember vergangenen Jahres daher einen Antrag zur Anpassung der Kindergartenordnung auf den Tisch. Schriftlich fixiert werden nach Wunsch der Grünen sollte auch die Möglichkeit einer Rückerstattung von Kindergartengebühren.

„Eltern haben Verständnis, wenn Erzieherinnen krank sind, aber wenn sich der Personalmangel über Monate zieht, sollte dies sauber geregelt sein“, erklärte Susanne Toball (Grüne) nochmals den Antrag ihrer Fraktion. Ohne die Betreuung müssten Eltern ihre Arbeitszeiten kürzen, unbezahlten Urlaub nehmen oder sich um ersatzweise Versorgung bemühen.

Wie Bürgermeister Markus Bechler (FW) mitteilte, sei die jetzige Kindergartenordnung bereits fünf Jahre alt. Vieles habe sich zwischenzeitlich geändert. Man arbeite aktuell an der neuen Gebührenordnung und einem Kindergartenkonzept. Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung soll das Thema in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt werden.

Auch die CDU unterstützt den Antrag der Grünen, wie ihre Sprecherin Elke Schick-Gramespacher sagte. „Die Gebührenerstattung ist ein wichtiges Thema, aber ein noch viel wichtigeres Thema sind die Zeiten, die ausfallen“, so die CDU-Gemeinderätin.

Dringender Appell: Verlässliche Kinderbetreuung in Malsch nötig

Veronika Wehr-Schwander (SPD) betonte ebenfalls, es sei nicht nur mit einer Gebührenerhöhung oder Gebührenerstattung getan. „Wir müssen uns neu aufstellen, um eine wirklich wichtige und verlässliche Betreuung für arbeitende Eltern anzubieten“, sagte sie. Sie plädierte dafür, den Antrag der Grünen weiterzuverfolgen, das Hauptproblem jedoch sei damit noch nicht geklärt. „Das müssen wir lösen!“, so ihr dringender Appell. Jahn Beichel (FW) forderte, den Eltern nun ein klares Zeichen zu geben.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigte sich, als bekannt wurde, dass just am Dienstagmittag im Kindergarten St. Martin die Betreuungszeit aufgrund Krankheit von Erzieherinnen einmal mehr frühzeitig beendet werden musste. Eine kleine gute Nachricht hatte Personalamtsleiter Tobias Kull. Er informierte über zwei neue Bewerbungen für den Erziehungsberuf in den Malscher Kindergärten.