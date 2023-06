Parkunfall in Malsch - Geschädigte gesucht

Eine 61-jährige hat am Mittwochmorgen in Malsch ein parkendes Auto angefahren, der Geschädigte wird nun gesucht.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Sezanner Straße in Malsch ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 61-jährige Autofahrerin gegen 10.30 Uhr beim Einparken ein unbekanntes Fahrzeug gestreift. Dabei entstand bei dem geparkten Fahrzeug ein Schaden auf der linken Fahrzeugseite.

In der Folge versuchte die Unfallverursacherin vergeblich den unbekannten Unfallbeteiligten ausfindig zu machen. Nachdem die 61-Jährige an die Unfallstelle zurückkehrte, hatte sich der Geschädigte mit seinem Fahrzeug unerkannt entfernt.