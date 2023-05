Nein, habe ich nicht. Was mich besonders erschüttert: Dass die Bischöfe Oskar Saier und Robert Zollitsch überhaupt keinen Blick für die Opfer von Missbrauch hatten. Die Kirche als Institution stand über allem, es galt, diese zu schützen, koste es, was es wolle. Sie wollten nicht wahrhaben, dass das Verbrechen sind, sie haben Täter geschützt und einfach an einen andern Ort versetzt. Nicht zu erklären ist für mich aber auch, dass es Pfarrgemeinden gab, in denen – trotz einer Ahnung zum Treiben ihres Pfarrers – zu all dem geschwiegen wurde. Seltsam ist auch, dass es in Rom nicht auffiel, dass ausgerechnet aus Freiburg, dem Sitz des damaligen Bischofskonferenzvorsitzenden Zollitsch, keine Missbrauchsfälle gemeldet wurden.