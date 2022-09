Nach Sturz in Grube

Malsch: 82-jähriger Radfahrer an Unfallfolgen verstorben

Der 82-jähriger Radfahrer, der am vergangenen Montag in Malsch mit seinem Fahrrad in eine Baustellengrube gestürzt ist und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hat, ist nun an den Unfallfolgen verstorben.