In Malsch ist in Sachen Radverkehr noch Luft nach oben

Die Radinitiative wünscht sich vor allem, dass mehr Flächen für Radfahrer ausgewiesen werden. Zum Beispiel in Form von Radstreifen oder Aufstellflächen. Beim Fahrradklima-Test hat die Gemeinde eine Vier minus bekommen.

Der Spaß hört für Radfahrer in Malsch gleich am Ortseingang auf: Von dem parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Ettlingen kommend werden sie auf die Straße in den Autoverkehr gelenkt.

Was vielleicht mal als weißer Schutzstreifen angedacht war, endet nach wenigen Metern.

Nur kurz darauf kommt eine schwierige Stelle: der Adlerkreisel. Zu den Stoßzeiten erfordert es Mut und ein bisschen Glück, um einen Platz zwischen den Autos zu ergattern, die dort unterwegs sind.