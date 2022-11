Der Film „Grump“ läuft in den Kinos an. Produziert hat die Komödie Raoul Reinert aus Malsch-Völkersbach. Eine Lübecker Zeitung lobt den Streifen.

Wenn es nach dem aus Völkersbach stammenden Filmproduzenten Raoul Reinert geht, wird es die Komödie des Jahres: In den deutschen Kinos läuft sein neuer Film „Grump“ an. Der Film, so Reinert gegenüber den BNN, soll „für die ganze Familie“ ein tolles Erlebnis sein.

Unter dem Motto „Manchmal ist das Leben eben tragisch, aber oft ist es wahnsinnig lustig und komisch“ präsentierten Regisseur Mika Kaurismäki, Produzent Raoul Reinert, Stefan Paul (Arsenal Filmverleih) jüngst die finnisch-deutsche Koproduktion Grump – bereits im Filmkunst 66 in Berlin und anderen deutschen Metropolen. Jetzt startet der Streifen bundesweit.

Der berührende Film mit bittersüßem Humor war im Herbst bereits die Nummert eins in Finnland. Singer-Songwriter Samu Haber spielte mit. Die Idee dazu hatte, so Raoul Reinert, seine Tochter, die ein Fan des Songwriters ist. Haber steuerte den Filmsong „Hometown Gang“ zur Produktion von Solar, ATF und Cuckoo Clock Entertainment bei.

Reinert aus Völkersbach hat den Trainer C-Schein gemacht

Und welche Rolle Reinerts zweite Heimat Hamburg und sein eigenes Stadtviertel spielen, kann man schon daraus ersehen, dass der Filmproduzent wichtige Filmsequenzen für „Grump“ gerade einmal „um die Ecke“ auf einem Campingplatz drehen ließ.

Diese Verbundenheit kommt nicht von ungefähr, lässt es sich doch Reinert, ehemaliger Fußballer beim Karlsruher FV, nicht nehmen, trotz seines stressigen Produzentenalltags die C-Jugend-Fußballmannschaft seines Sohnes bei einem Hamburger Amateurverein zu trainieren. „Ich habe dafür eigens den Trainer-C-Schein gemacht“, berichtet er.

Ein Ford Escort spielt eine wichtige Rolle im Film

Reinert, bekannt durch die Produktion der Dengler-Filme im ZDF, befürchtet allerdings, dass Fußball, sprich die Weltmeisterschaft, bei seinem Wunsch, dass „Grump“ ein Kino-Kassenerfolg wird, in die Quere kommen könnte.

In dem Falle wäre er sicherlich froh, wenn der ein oder andere Fußballfan sich statt für die Übertragung der WM-Spiele für den Besuch im Kino entscheidet und dabei auch nach Unterhaltung im Stile eines Bully Herbig sucht. Immerhin spielt in Grump auch ein Auto, nämlich ein kultiger Ford Escort, wichtige Rolle.

Die ersten Rezensionen für die Filmkomödie sind ganz gut ausgefallen. „Mika Kaurismäki ist ein familienfreundlicher, witziger, aber auch emotionaler Film gelungen, in dem man mitunter nicht weiß, ob man lachen oder weinen möchte. Typisch kurze, aber wahrhaftige Dialoge treffen auf skurrile Szenen und Bilder“, schrieb eine Lübecker Zeitung, wo der Film schon gezeigt wurde.

Reinert stand auch in den vergangenen Tagen wegen seiner vielen Fans in der Region mit dem Ettlinger Film Kulisse im Gespräch. Es scheint so, dass etwas zustande kommt, denn beim Kino-Open-Air 2021 machte die „Kulisse“ mit den Filmen von Mika Kaurismäki gute Erfahrungen. „Der Trailer macht Laune und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den ins Programm aufnehmen“, schrieb Kinoleiter Marcus Neumann an Raoul Reinert.