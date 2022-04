Rentner in Malsch um größeren Geldbetrag betrogenPolizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat einen 84-Jährigen in Malsch am Montagmorgen um eine größere Geldsumme betrogen. Er hat vorgegeben den Rentner aus früheren Tagen zu kennen und in Geldnot zu stecken.

Ein 84-jähriger Mann ist am Montagmorgen zum Opfer eines besonders dreisten Betrügers in Malsch geworden. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein unbekannter männlicher Täter den 84-Jährigen aus einem Pkw heraus auf der Sezanner Straße an und überredete ihn, in sein Auto zu steigen.

Gemeinsam fuhren die beiden dann zur nahegelegenen Postbankfiliale. Der Tatverdächtige gaukelte dem Senior offenbar vor, ihn aus früheren Tagen zu kennen. Mit angeblichen finanziellen Sorgen gelang es dem Mann dann wohl, einen größeren Geldbetrag von dem älteren Herrn zu ergaunern.

Der vermutlich aus Südosteuropa stammende und etwa 40 bis 45 Jahre alte Tatverdächtige ist geschätzte 170cm groß. Er fuhr einen grauen Mercedes 190.

Hinweise erbeten

Wer in diesem Zusammenhang Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Pkw machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen telefonisch unter (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung zu setzen.