Sattelzug kollidiert bei Malsch mit Auto - eine Person schwer verletzt

Am Montagnachmittag hat es auf der L607 zwischen Malsch und Ettlingen einen Unfall gegeben, bei dem ein Sattelzug und ein Auto kollidierten. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Auf der L607 zwischen Malsch und Sulzbach ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei Karlsruhe auf Anfrage. Auch ein Rettungshubschrauber war am Unfallort. Die Straße ist aktuell gesperrt, die Unfallaufnahme laufe noch, so die Polizei.

