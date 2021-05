Was wird aus der alten Schokoladenfabrik in Malsch?

Wird die alte Schokoladenfabrik in Waldprechtsweier nach Jahrzehnten doch noch aus dem Dornröschenschlaf erweckt? Ein Bauzaun, der seit einiger Zeit an der Zufahrt zu dem ehemaligen Wohn- und Bürogebäude direkt neben der Fabrik steht, und ein Bagger auf dem Grundstück lassen diese Vermutung zu.

Die Firma BK Wohnbau aus Ötigheim will das Gebäude für Wohnzwecke ertüchtigen, heißt es auf Nachfrage von der Gemeinde. Was allerdings mit dem Fabrikgebäude nebenan passiert, in dem bis Anfang der 1990er Jahre Süßwaren produziert wurden und das seither leer steht, ist weiter unklar. Es gehört der Tochter des 1991 verstorbenen ehemaligen Fabrikanten Ralf Mauterer.

„Sie hat die Verfügungsgewalt“, sagt Heribert Reiter, der Sprecher der Gemeinde. Der Verwaltung wäre es am liebsten, sie würde sich schnell entscheiden, was aus dem Gebäude werden soll. Bisher seien alle Versuche, sie dazu zu bewegen, ins Leere gelaufen. „Frau Mauterer war für unsere Überlegungen nicht zugänglich.“