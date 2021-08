Schwerer Unfall auf der B3 bei Malsch - drei 19-Jährige schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, waren die drei 19-Jährigen - zwei junge Männer und eine junge Frau - gegen 22:45 Uhr auf der B3 Richtung Ettlingen unterwegs. Wahrscheinlich wegen eines Fahrfehlers kam der Wagen von der regennassen Straße, überschlug sich und schleuderte gegen einen Baum. Die 19-jährige Fahrerin am Steuer und der gleichaltrige Beifahrer neben ihr waren laut Polizeiangaben nicht angeschnallt.

Die junge Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihr Beifahrer wurde aus dem Auto herausgeschleudert. Der dritte Passagier saß auf dem Rücksitz. Er war angeschnallt und konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Wrack befreien.

Zwei junge Erwachsene in Lebensgefahr

Alle drei Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin und der Insasse vom Rücksitz schweben laut Polizei in Lebensgefahr.

Die B3 war nach dem Unfall bis 1.15 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Der Unfall reiht ich ein in eine Reihe mehrerer schwerer Unfälle in der Region am Wochenende und am Montag. In der Nacht zum Montag war ein 26-Jähriger bei einem Unfall in Karlsruhe ums Leben gekommen, als er in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Bus zusammenstieß.