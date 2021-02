Mit der Vorgabe, sich nicht zu blamieren, ging die Malscherin Ayascha Alexandra Bechler in das Rennen um den Titel der Karlsruher Ausgabe von „Shopping Queen“. In der Folge am Dienstag, 2. Februar, stellt sie ihr Outfit mit Hut zusammen.

„Ich hatte Lust auf ein Abenteuer“, sagt Ayascha Alexandra Bechler aus Malsch über die Gründe, warum sie sich beim TV-Format „Shopping Queen“ beworben hatte. Bechler wollte einmal hinter die Kulissen der Sendung schauen, die sie gerne im Fernsehen sieht.

Oft sind die Sendezeiten für die Malscherin jedoch schwierig, da sie neben ihrem normalen Bürojob seit 1997 auch eine Tanzschule mit Zumba und Bauchtanz betreibt. Mit ihren 51 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin der Runde.

Die Malscherin geht gerne einkaufen, zählt sich aufgrund ihrer Kleidergröße 44 allerdings eher zu den Online-Einkäufern. „Im Laden ist das Einkaufen manchmal frustrierend“, sagt sie. „Deshalb hatte ich bei der Show auch zunächst Riesenbammel wegen meiner Kleidergröße.“ Aber dann sei es doch viel besser gelaufen, als sie zunächst dachte. Bechler habe sich ganz umsonst verrückt gemacht.

Motto „Mut zum Hut!“

Das Motto „Mut zum Hut! Präsentiere ein winterliches Outfit mit der trendigen Kopfbedeckung“ gefiel der Tanzlehrerin sehr gut. Sie trägt ohnehin gerne Mützen und häkelt sie normalerweise selbst, erzählt sie im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten. In der Show war es dann ein richtig eleganter, damenhafter Hut, so beschreibt sie ihren Kopfschmuck, der ihr von der Show zugeteilt wurde.

„Der Hut passte auch zu meinem eigentlichen Kleidungsstil. Ich ziehe mich gerne elegant an, mit einem Tick Verspieltheit und Mädchenhaftigkeit“, sagt die Mutter von zwei Kindern.

Wenn sie jetzt an den Dreh zurückdenkt, würde sie sofort wieder an der Show teilnehmen. „Das war sehr aufregend und spannend“, so die Malscherin. „Es hat super Spaß gemacht.“ Klar sei es auch anstrengend gewesen, fünf Tage lang von morgens 9 Uhr bis abends 21 Uhr auf den Beinen zu sein, aber das sei sie von ihren Jobs gewöhnt. Und sie wüsste nun, dass die Kandidaten tatsächlich nur vier Stunden Zeit zum Einkaufen hätten. Bei ihr dauerte allein die Anfahrt zum ECE-Center 45 Minuten.

Aber ihre Shoppingbegleiterin, eine Freundin und Bauchtanzschülerin, habe dafür gesorgt, dass sie nervlich wieder etwas herunterkommt. „Überhaupt hat sie mich super beraten“, so die Tanzlehrerin. „Als seelischer Beistand war das gut. Ansonsten weiß ich selbst ganz gut, was ich möchte.“

Teilnehmerin bezeichnet sich selbst als „Rampensau“

Wegen Corona fiel der Besuch der anderen Teilnehmerinnen in ihrer Wohnung aus. Lediglich ein dreiköpfiges Team stattete Bechler in Malsch einen Besuch ab. „Ich habe mich dann viermal umgezogen und verschiedene Outfits präsentiert“, so die Kandidatin, die sich selbst als „Rampensau“ bezeichnet. Was in ihrer Wohnung direkt ins Auge springt, sind die verschiedenen Krönchen.

„Ich habe einen Prinzessinnen-Tick“, sagt die Mutter. „Ich stehe auf alles mit Glitzer und Krönchen.“ Als Fastnachtsprinzessin oder als Preis bei einem Zumba-Wettbewerb erhielt sie zum Beispiel Krönchen.

Etwas TV-Erfahrung hat die Malscherin bereits. Denn bei ihren Auftritten als Bauchtänzerin wurde sie schon gefilmt und auch bei einer Quizshow nahm sie bereits teil.

Und wie war nun das Treffen mit dem Designer und Moderator Guido Kretschmer? „Er war sehr nett und super vorbereitet“, sagt Bechler. „Er wusste alles über uns, kam sympathisch rüber und musste kaum ablesen.“ Was die Kandidatin etwas schade fand, war, dass aufgrund von Corona nur ein Gruppenfoto möglich war. Der Designer wollte das nicht, da seine Eltern zur Risikogruppe zählen.

Von Corona hängt auch ab, wie sie die Sendung schaut. Der Sport fehlte der Tanzlehrerin während Corona schon sehr. In dieser Zeit hat sie mehr kreative Arbeiten gemacht, etwa Steine bemalt oder gekocht. Nur still sitzen ist nichts für die 51-Jährige.

Ihr Ziel für die Teilnahme war, dass sie sich nicht blamiert. „Das ist mir gelungen, denke ich“, sagt sie. Außerdem freut sie sich über die Kleider, die sie behalten kann. „Ich fand es toll, einmal so viel Geld auszugeben“, schwärmt Bechler. Ihre Shoppingbegleiterin war dann fürs Rechnen zuständig.