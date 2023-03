Bettina Rohr-Urso teilt auf ihrem Instagram-Kanal „bettina_homestyle“ seit zwei Jahren Einblicke in ihr Haus in Malsch-Waldprechtsweier. Mittlerweile hat sie knapp 40.000 Follower.

Wenn Bettina Rohr-Urso ein Bild auf ihrem Instagram-Account „bettina_homestyle“ teilt, dann hört ihr Handy kaum noch auf zu vibrieren. Es flattern „Gefällt-mir“-Angaben und Nachrichten von ihren Followern ein.

Follower sind in den Sozialen Medien wie Instagram Menschen, die Beiträge bestimmter Benutzer wie Bettina Rohr-Urso abonniert haben. Knapp 40.000 sind es mittlerweile, die sich dafür interessieren, was Bettina Rohr-Urso aus ihrem Leben und ihrem Haus zeigt.

Fans auf Instagram fragen nach Tipps

In den Reaktionen wollen sie von der Bloggerin wissen, woher sie ihre Couch hat oder sie bekunden einfach nur, „wie schön“ die Einrichtung ist. „Unsere Treppe ist besonders beliebt“, erzählt die Bloggerin. Die sei eben „nicht Standard“. Daher wollten viele wissen, wo sie hergestellt wurde oder was sie gekostet hat.

Eigentlich wohnt Bettina Rohr-Urso mit ihrem Mann, ihrem dreijährigen Sohn Valentin und zwei Malteser-Hunden in Malsch-Waldprechtsweier. Ihre Bilder postet sie allerdings unter Karlsruhe. Die Stadt ist in der Instagram-Welt bekannter.

„Ich habe mich schon immer für Design und Einrichtung interessiert“, sagt die 42-Jährige. Ihre Leidenschaft für Instagram habe sie vor drei Jahren während ihrer Schwangerschaft entdeckt. „Damals habe ich nach Inspiration fürs Kinderzimmer gesucht“, erzählt sie. Mit Schnappschüssen vom Kinderzimmer bestückt auch sie anfangs ihr Profil.

Als sie mit ihrer Familie dann vor zwei Jahren von Berghausen ins Eigenheim nach Malsch gezogen sei, habe sie angefangen Fotos von ihrem neu eingerichteten Haus zu zeigen: „Jetzt wird alles geteilt“, war dann klar.

Ich mag es nicht so vollgestopft. Bettina Rohr-Urso, Bloggerin

„Ich mach das, weil es mir Spaß macht“, erklärt sie ihre Motivation. Bloggerin ist sie ausschließlich in ihrer Freizeit, hauptberuflich ist sie Mama und arbeitet in einem Steuerbüro. Ihren Einrichtungsstil beschreibt sie als modern, minimalistisch und aufgeräumt. „Ich mag es nicht so vollgestopft“, sagt sie.

Drei- bis viermal in der Woche setzt Bettina Rohr-Urso durchschnittlich einen Post ab und nimmt so ihre Follower mit in ihr Leben. „Das Licht muss stimmen“, sagt sie, worauf sie besonders Wert legt. Nur das Arbeitszimmer ihres Mannes und die Speisekammer werden nicht gezeigt.

Es gibt hier bombastisch tolle Wohnungen. Bettina Rohr-Urso kann sich für Karlsruher Wohnungen begeistern.

Geld verdient sie mit ihren Bildern auf Instagram nicht. Sie hatte aber schon Kooperationen mit verschiedenen Firmen. „Entweder wird man angeschrieben oder man schreibt die Firmen selbst an“, erklärt sie.

Arbeit auf Instagram wird mit Tauschgeschäften belohnt

Kommt es zu einem sogenannten „Barter-Deal“, einem Tauschgeschäft, mit einer Firma, wird ihr ein Artikel zugeschickt. Sie fotografiert und zeigt ihn auf Instagram und darf ihn anschließend behalten. Die meisten Einrichtungsgegenstände kauft sie online ein. „Es gibt keinen Standard, wo ich einkaufe“, sagt sie. Ikea findet sich aber selbstverständlich auch in ihrem Haus.

Ausbauen möchte sie ihre Arbeit auf Instagram nicht. „Wie es gerade ist, ist es okay“, sagt sie. Sie netzwerkt auch gerne mit anderen Instagram-Bloggern. Die meisten sind aus Landau. Karlsruhe sei im Bereich Wohnen auf Instagram sehr zurückhaltend, zu ihrer Verwunderung: „Es gibt hier bombastisch tolle Wohnungen“, findet sie.