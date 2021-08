Zankapfel ist ein Grundstück in Sulzbach, das Barton nutzt, das aber offiziell der Gemeinde gehört. Barton stört sich an Begriffen wie „Vetternwirtschaft“. Er fühlt sich von der Verwaltung unter Druck gesetzt – und wirft hin.

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Peter Barton hat zum 1. August seine Ämter als Ortsvorsteher von Malsch-Sulzbach und als Gemeinderat niedergelegt und die Gemeinde verlassen, um nach Hessen zu ziehen. Dorthin hat er familiäre Verbindungen.

„Der Umgang mit Anfragen und Beschwerden von Bürgern/Bürgerinnen sowie die Behandlung meiner Person als Bürger der Gemeinde Malsch und Ortsvorsteher von Sulzbach haben dazu geführt, dass ich inzwischen mit gesundheitlichen Problemen belastet bin“, begründete er den Schritt in einem Schreiben an die BNN, Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie den neuen Bürgermeister Markus Bechler (Freie Wähler). „Aufgrund der gesamten Situation ist ein Abstand zur Gemeinde dringend erforderlich.“

Grund für das Zerwürfnis ist laut Barton die Art und Weise, wie die Gemeinde bei dem geplanten Verkauf eines von ihm genutzten Grundstücks in Sulzbach vorgeht. Auf dem Flurstück in der Walter-Förster-Straße ist der vordere Teil bebaut, im hinteren Teil, der direkt an den Wald angrenzt, wäre noch Platz für ein Haus.