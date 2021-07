Mehrstündige Sperrung der Hauptstraße wegen Suizid in Malsch

Die Polizei war nach telefonischem Hinweis auf einen möglichen Suizidversuch ausgerückt.

Da bekannt war, dass der Mann legal im Besitz von Waffen ist, war auch das SEK vor Ort.

„Es war kein sonstiger Mensch in Gefahr“, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

In den sozialen Netzwerken kochten Gerüchte hoch, sogar von einem Amoklauf war die Rede.

„Das ist falsch“, betonte man direkt von Seiten der Polizei. Um dann „Panik, Mutmaßungen und sinnlosen Kommentaren“ einen Riegel vorzuschieben, schalteten die Administratoren der Malscher Facebook-Seite die Kommentarfunktion aus.

Die Absperrung ab 14.30 Uhr erfolgte für mehrere Stunden, um eine mögliche zufällige Gefährdung Dritter auszuschließen, berichtet die Polizei im BNN-Gespräch.

Der Suizid in der Wohnung konnte nicht mehr verhindert werden.

Nach BNN-Informationen soll es sich um einen alten Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt haben.

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 - 1110111 oder 0800 - 1110222 . In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. ( 0721 - 830 36 47 ) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe ( 0721 - 811424 ) Hilfe und Beratung an.