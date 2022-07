Unbekannte versuchen in Autogeschäft in Malsch einzubrechen

In ein Autogeschäft in Malsch haben Unbekannte am Dienstagmorgen versucht einzubrechen. Offenbar ist ihnen dies nicht gelungen.

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen versucht in ein Autogeschäft in der Sezanner Straße in Malsch einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Zeuge gegen 4 Uhr die Polizei, weil er durch klirrende Scheiben aufgewacht war.

Der Anwohner konnte die Täter zwar sehen, sie aus der Entfernung allerdings nicht beschreiben. Die Polizisten fanden schnell das Gebäude, wo versucht wurde, ein Fenster aufzuhebeln. Teile des Rollladens lagen davor. Offenbar war es nicht gelungen, ins Innere des Autohandels zu gelangen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (07 24 3) 3 20 00 in Verbindung setzen.