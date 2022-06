Verkehrsunfall: Zwei Fahrradfahrer kollidieren in Malsch

Zwischen zwei Radfahrern ist es am Montagmorgen zu einer Kollision gekommen. Beide Fahrradfahrer haben sich beim Zusamenstoß verletzt.

An der Einmündung Neudorfstraße / Katharina-Augenstein-Straße in Malsch sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, zog sich einer der beiden schwerwiegende Verletzungen zu.

Ein 62-jähriger Radfahrer fuhr offenbar auf der Neudorfstraße in östliche Fahrtrichtung und wechselte vor dem dort befindlichen Kreisverkehr die Straßenseite, um entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg weiter zu fahren. Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr zeitgleich von der Sezanner Straße kommend verbotswidrig den Gehweg und bog rechts in die Neudorfstraße ein. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß.

Der 62-Jährige zog sich schwerwiegende Verletzungen im Knie- und im Rückenbereich zu. Der 18-Jährige wies leichte Verletzungen im Handbereich auf.