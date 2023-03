Knapper geht es nicht. Der Malscher Gemeinderat hat nach der Aufarbeitung der Gewaltvorwürfe gegen den einstigen katholischen Ortspfarrer und Religionslehrer Anton Böhe entschieden: Die Ehrenbürgerwürde wird 25 Jahre nach seinem Tod nicht symbolträchtig aberkannt. Böhe wirkte von 1952 bis 1985 in Malsch.

Es handle sich um eine symbolische Aberkennung, denn das höchstpersönliche Recht ende mit dem Tod, wurde bei der öffentlichen Sitzung von der Gemeinde und aus dem Gemeinderat betont. Äußerst emotional war der Abend für viele Räte und Bürger im Zuhörer im Ratssaal.

Nach den Statuten wäre für eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen. Alle Ratsmitglieder waren da, am Ende stimmten im 23-köpfigen Gremium 15 für eine Aberkennung, acht dagegen. Letztlich war es also eine Stimme zu wenig.

Pfarrer Anton Böhe wird aus der Ehrengalerie in Malsch entfernt

Nur eine einfach Mehrheit war indes für weitere Entscheidungen im Fall Böhe nötig. So wird der frühere Pfarrer aus der Ehrengalerie im Rathaus entfernt. Die nach ihm benannte Anton-Böhe-Straße erhält einen Zusatz, dass die Vergabe der Ehrenbürgerwürde heute so nicht mehr erfolgen würde. Einen Zusatz soll es auch am Grabmal Böhes auf dem Malscher Friedhof geben.

Einstimmig einig war man sich, dass der Abschlussbericht der Historischen Kommission, erstellt durch den Historiker Clemens Rehm aus Malsch, veröffentlicht werden soll.

Langer Vorlauf bis zur Entscheidung

Das Verhalten Pfarrer Böhes war seit 2020 Thema im Rathaus, nachdem das Schreiben eines ehemaligen Malschers dort aufschlug, der die Ehrenbürgerschaft anprangerte und Vorwürfe erhob.

Thema wurde das Ganze dann 2021 in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats, weitere Bürger hatten sich danach zu Wort gemeldet und Kindesmisshandlungen durch Böhe angeprangert.

Die Historische Kommission war gebildet worden, die auch die Aussagen von Gewaltopfern protokollierte. Nach Übergabe des Abschlussberichts, der keinen Ratschlag fürs Abstimmungsverhalten beinhaltete, war der Gemeinderat am Zug.