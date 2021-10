Gewässer als Wärmespeicher

Deutschlandweit einzigartig: Malsch entzieht dem Bühnsee Heizenergie

Das gibt es nur einmal in der Republik: Das ganze Jahr zieht die Gemeinde Malsch Wärme aus einem See und heizt damit Gebäude in der Nachbarschaft. Die Energiegewinnung durch Seewasser-Kollektoren soll im Landkreis Karlsruhe jetzt Schule machen.