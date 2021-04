Um die Trinkwasserversorgung von rund 1.550 Bürgern zu sichern, soll eine zusätzliche Leitung vom Hochbehälter beim Schwimmbad Malsch in den Ortsteil Waldprechtsweier gelegt werden. Diese kann bei Knappheit oder Störfällen den Bedarf der Menschen decken.

Hintergrund ist die immer geringere Schüttung der Stockbrunnenquelle im Waldprechtstal und die in die Jahre gekommene Leitung zur Aufbereitungsanlage, wo das Wasser entsäuert wird.

Der Technische Ausschuss hat dem Gemeinderat empfohlen, grünes Licht für das Vorhaben und die Vergabe von Planungsaufträgen zu geben.

Rohrbruch an bestehender Leitung im vergangenen Jahr

Bereits im Juni 2020 hatte die Verwaltung den Technischen Ausschuss darüber informiert, dass die Wasserversorgung von Waldprechtsweier durch ein zweites Standbein abgesichert werden müsse.

Wenige Wochen zuvor hatte es an der 110 Jahre alten Wasserleitung einen Rohrbruch gegeben.

Das von der Verwaltung mit einem Strukturgutachten für die ganze Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro Wald + Corbe präsentierte den Ausschussmitgliedern nun zwei Varianten für die künftige zusätzliche Versorgungsleitung vom Schwimmbad nach Waldprechtsweier.

1,7 Kilometer lange Leitung vom Schwimmbad zum Hochbehälter Waldprechtsweier

Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge und damit auch in den Kosten. Zuspruch fand die mit rund 1,7 Kilometern kürzere Leitung, die voraussichtlich mit 1,3 Millionen Euro zu Buche schlägt. Eine Förderung vom Land mit bis zu 70 Prozent ist möglich, erklärte Jakob Herbig vom Büro Wald + Corbe.

Die Leitung werde in mindestens 1,20 Meter Tiefe entlang der Wirtschaftswege durch den Gemeindewald verlegt. Unterstützt durch Pumpen soll das Wasser bei Bedarf die 85 Meter Höhenunterschied zwischen dem Kernort und Waldprechtsweier überwinden.

Das härtere Wasser aus Malsch wird dann im Hochbehälter von Waldprechtsweier mit dem weicheren Quellwasser vermischt – allerdings in einem solchen Mischverhältnis, dass der Härtegrad weiter niedrig ist.

Sorge vor Störfällen bei Bau des Hochwasserrückhaltebeckens

Aus mehreren Gründen sei eine zeitnahe Umsetzung des Vorhabens sinnvoll, erklärte Herbig im Ausschuss. Zum einen sei damit zu rechnen, dass es beim Bau des Hochwasserrückhaltebeckens im Waldprechtstal ab 2024 durch Lkw-Bewegungen möglicherweise zu Störfällen an der bestehenden Leitung kommt und ein Ersatz notwendig wird.

Zum anderen müsse die Gemeinde, wenn sie die Landesförderung bekommen will, bis Oktober 2021 einen Antrag stellen.

126 Liter Wasser verbraucht jeder Malscher im Schnitt pro Tag

Längerfristig müsse die Wasserversorgung in dem Ortsteil ohnehin auf breitere Beine herstellt werden. Durch den Klimawandel, prognostizieren die Planer vom Ingenieurbüro Wald + Corbe, wird die Stockbrunnenquelle kontinuierlich weniger Wasser schütten.

Gleichzeitig rechne man mit einem Bevölkerungswachstum, also auch einem steigenden Wasserbedarf. Derzeit liege der in ganz Malsch bei rund 7.000 Kubikmeter im Jahr, das sind für jeden Einwohner im Schnitt 126 Liter pro Tag.

Vor allem in den Spitzenzeiten, also im Hochsommer, wenn die Quellschüttung niedrig ist und der Wasserbedarf gleichzeitig hoch, könnte es in Waldprechtsweier zu Problemen kommen, so Herbig.

Das Strukturgutachten für die Wasserversorgung in ganz Malsch wollen die Ingenieure bis Juli fertigstellen, im Frühjahr 2022 könnte dann mit dem Bau der neuen Leitung begonnen werden, so Herbig. Ende 2023 sollte sie dann fertig sein.