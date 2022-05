Ungeklärte Fragen

Was wird aus dem Theater-Sommer am Rimmelsbacher Hof bei Malsch?

Am 21. Mai steht die erste Kulturveranstaltung in dem beliebten Ausflugslokal Rimmelsbacher Hof bei Malsch an. Bei Behörden und Bürgern gibt es allerdings noch einige ungeklärte Fragen.