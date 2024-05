Wie die Wasserversorgung von Malsch-Sulzbach gesichert werden soll

Eine weitere Alternative wurde für die seit Jahren diskutierte Mischwasserversorgung für Sulzbach gefunden. So wurde in der Gemeinderatssitzung von Peter Riedinger, Technischer Leiter Ver- und Entsorgung der Stadtwerke Baden-Baden, eine Wasserleitung von Malsch zu dem Ortsteil präsentiert.

Vorteil sei, dass damit ein zweites Standbein für die Trinkwasserversorgung geschaffen und gleichzeitig, wie im Ortsteil gefordert, weicheres Wasser zur Verfügung steht.

Zustand der Hochbehälter in Malsch-Sulzbach noch gut

Noch in baulich gutem Zustand seien die beiden Hochbehälter, in denen lediglich die Technik erneuert werden müsste. Weiteres Thema seiner Präsentation war, dass die der Stadt Ettlingen gehörende Lochmühlenquelle, die der Sulzbacher Ortschaftsrat gerne mit dem weichen Wasser nutzen will, zwei Jahre lang überprüft werden soll. Analysiert werden sollen dabei die Schüttmenge und Qualität.

Allen drei Punkten stimmte als Sprecher und Vertreter der CDU sowie des Sulzbacher Ortschaftsrats Jörg Schneider zu. Angeregt wurde von ihm, dass von den zwei Varianten der angedachten Wasserleitung diejenige entlang des Fahrradwegs zwischen Kernort und Sulzbach gewählt werde.

Vorteil sei, dass diese Leitung einfacher zu verlegen sei als die durch den Wald. Zudem könnte bei den Arbeiten ein Stromkabel verlegt werden. Hiermit könne der Radweg beleuchtet werden.

Auch für die günstige Überprüfung der Lochmühlenquelle sprach er sich aus. Dabei betonte Schneider, dass für den Ortschaftsrat das zweite Standbein der Wasserversorgung erst umgesetzt sei, wenn die Quelle genutzt wird.

Dass man sich beim Thema Mischwasserversorgung für Sulzbach seit Jahren im Kreis dreht, meinte Jahn Beichel (Freie Wähler), der den drei Punkten auch zustimmte. Vor einer Entscheidung zur Quellnutzung sollten Zahlen, Daten und Fakten vorliegen.

Starke Förderung für neue Wasserleitung ist möglich

Sein Dank galt Ortsbaumeister Jörg Janetzky, der die geplante Leitung vorgeschlagen hatte. Ebenso wie Schneider wies Beichel darauf hin, dass die neue Verbindung, anders als eine zunächst geplante Erweiterung der Hochbehälter, finanziell stark gefördert werde.

Auch Karlheinz Bechler (BfU/Grüne) meinte, dass man bei dem Thema zuvor in viele unnötige Sackgassen gelaufen sei. Erfreut war er darüber, dass nach der Überprüfung nun doch nicht so viel Geld in die Hochbehälter investiert werden muss.

Nicht „easy“ werden würde eine Nutzung der Lochmühlenquelle. Obwohl er den Wunsch verstehe, müsse man auch die Kosten berücksichtigen.

Während er sich bei diesem Punkt enthielt, stimmten die weiteren Vertreter von BfU/Grüne sowie eine SPD-Gemeinderätin gegen die zweijährige Überprüfung der Quelle.

Bürgern in Sulzbach soll die Entwicklung präsentiert werden

Dietmar Backes (BfU/Grüne) stellte die Frage, ob eine Nutzung, die voraussichtlich 60 Cent pro Kubikmeter mehr kosten würde, derzeit den Bürgern zugemutet werden kann. Dass es bereits Messungen der Lochmühlenquelle – die schließlich nicht der Gemeinde Malsch gehöre – gebe, die zeigten, dass die Schüttungen geringer würden, erklärte Dagmar Giese (SPD).

Die Punkte Ertüchtigung der Hochbehälter sowie Planung und Prüfung der Leitung wurden einstimmig beschlossen. Auf Anregung von Schneider soll die aktuelle Entwicklung der geplanten Mischwasserversorgung in Sulzbach den Bürgern öffentlich präsentiert werden.