Wo soll eine Deponie für Restabfälle im Landkreis Karlsruhe entstehen?

Für viel Diskussionsstoff dürfte die Standortsuche im Landkreis Karlsruhe nach einer Deponie für mineralische Restabfälle sorgen. Dass es ohnehin schwer wird, im dicht besiedelten Landkreis solch einen Standort für nicht verwertbare Bau- und Produktionsabfälle zu finden, ist eine Sache.

Eine ganz andere, die betroffenen Kommune respektive deren Bürger dann vom Standort vor „ihrer Haustür“ zu überzeugen. Zur Erinnerung: Der Landkreis verfügt über keine Deponie dieser Art. Entsprechende Abfälle aus dem Kreisgebiet werden auf die Deponie Hamberg im Enzkreis verfrachtet. Deren Kapazität ist aber in absehbarer Zeit erschöpft.

Die erste Runde für eine Standortsuche eröffnete nun der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes bei seiner Sitzung in Malsch. Ein umfassender Kriterienkatalog ist hierbei die Grundlage für die Suche nach einem geeigneten Standort. Durch die Bank einig waren sich die Ausschussmitglieder über eine frühe und transparente Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, die das Vorhaben begleiten müssten.

Kriterienkatalog für Standort im Kreis Karlsruhe veröffentlicht

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Veröffentlichung des Kriterienkatalogs unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de. Zudem ist am 23. November im Bürgerzentrum Bruchsal eine Infoveranstaltung zum Deponieprojekt vorgesehen.

Deutlich einfacher dürfte die Umsetzung eines weiteren Deponie-Themas vonstattengehen: stillgelegte Hausmülldeponien als Standorte für die Erzeugung regenerativer Energien (Wind und/oder Sonne) zu nutzen.

Erneuerbare Energien auf stillgelegten Deponien gewinnen

Grundsätzlich, so die Landkreisverwaltung, eigneten sich hierfür die vormaligen Hausmülldeponien in Grötzingen und Bruchsal. In entsprechende Machbarkeitsstudien soll nun ebenso die stillgelegte Deponie in Ittersbach eingebunden werden. Auch darauf verständigte sich der Ausschuss.

Mögen die Flächen der betroffenen Deponien von erheblicher Größe sein, bedeutet dies freilich nicht, dass sie „einfach so“ mit Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie zugepflastert werden können. Nach wie vor setzen sich die Deponien Jahr um Jahr ab. Dies, wie überhaupt die gesamte Lage und Umgebung der Deponie, bedarf einer umfassenden wie tragbaren Planung.