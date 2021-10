Wohnungseinbruch in der Adlerstraße in Malsch

In Malsch ist es am Montagmittag gegen 12.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch gekommen, an dem vermutlich ein Mann und eine Frau beteiligt waren. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um die Mithilfe der Bevölkerung.

In der Adlerstraße in Malsch ist es am Montagmittag gegen 12.15 Uhr zu einem Einbruch gekommen, bei dem die Diebe Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Die mutmaßlichen Täter, ein Mann und eine Frau, wurden vom Nachbarsjungen auf der Außentreppe des Hauses gesehen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte das Pärchen nach Aussage es Jungen an dem Anwesen geläutet

Die Hauseingangstür wurde wohl mit einem Schraubendreher aufgehebelt und anschließend wurden sämtliche Räume der Wohnung durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Außerdem fehlte ein Kaffeevollautomat, der eventuell zur Tarnung mitgenommen wurde.

Der Mann war ungefähr 45 Jahre alt und auffallend übergewichtig. Außerdem war er fast 190 Zentimeter groß und hatte eine Glatze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Reißverschlussjacke und hatte einen helle Hautfarbe. Die Frau war ungefähr 40 Jahre alt und hatte lange, braune Haare. Sie trug eine pinkfarbene Jacke.