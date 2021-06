Wahl am 27. Juni

Jugendliche in Malsch geben ihre Wünsche an Bürgermeisterkandidaten weiter

Bei einer vom Jugendhaus organisierten Rallye wurden die Wünsche gesammelt. Am häufigsten genannt wurden befestigte Wege zum Skateplatz am Bühngelände, zusätzliche Angebote im Freiwilligendienst und mehr W-LAN-Hotspots in der Gemeinde.