Fast hätte Mirko Drotschmann die Mail gelöscht, sie war im Spam-Ordner gelandet. Den gebürtigen Malscher erreichen täglich viele Mails. Drotschmann ist besser bekannt als „MrWissen2go“, der auf Youtube für etwa 1,5 Millionen Abonnenten politische Themen locker aufbereitet.

Die Mail war nicht ohne Grund in seinem Postfach: Der Absender bezeichnet sich als Teil einer Informationskampagne und möchte, dass Drotschmann für Geld einen Link verbreitet, der auf eine angeblich hohe Anzahl an Toten nach der Impfung mit dem Impfstoff Biontech hinweist. Erst später erkennt der Youtuber, dass es sich um eine groß angelegte Fake-News-Aktion handelt.

Unter anderem verbreiteten ein brasilianischer und ein indischer Influencer die Falschinformationen an zahlreiche Nutzer. Der Kampf um Einflussnahme und Deutungshoheit in der Corona-Pandemie läuft an verschiedenen Stellen. Der Versuch bei Drotschmann und zahlreichen Influencern weltweit war eine Aktion, deren Urheber bislang unbekannt ist.