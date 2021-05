Zwei leicht Verletzte in Malsch nach Auffahrunfall

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag den Wagen vor ihr an einer roten Ampel übersehen und ist diesem aufgefahren. Beim Unfall verletzten sich beide Beteiligte leicht.

An roter Ampel

Bei einem Unfall in Malsch am Donnerstagnachmittag haben sich zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei erklärt, war ein 37 Jahre alter Autofahrer von Malsch in Richtung Ettlingen unterwegs.

An der Kreuzung Durmersheimer Straße / Bundesstraße 3 musste er an der roten Ampel anhalten. Die 55 Jahre alte Fahrerin hinter ihm bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Aufprall verletzte sich die Unfallverursacherin sowie der 37-Jährige leicht. Den Wagen der 55-Jährigen musste ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abholen.