Zwei Anbieter konkurrieren

Zweikampf um die Glasfaser-Kunden beim Ausbau in Malsch

Auch die Deutsche Glasfaser will schnelles Internet in die Malscher Haushalte legen. Die Telekom steht schon in den Startlöchern, um das Kundenpotenzial zu prüfen. „Zerschießt“ man sich gegenseitig die Nachfrage?