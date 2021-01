Kein Sonderweg in Baden-Württemberg

Malscher Rektorin zur Absage der Grundschulöffnung: „Das ist mir sehr recht“

Als einziges Bundesland hatte Baden-Württemberg eine Öffnung von Kitas und Grundschulen am 18. Januar in Aussicht gestellt - daraus wird nichts. Die Reaktionen an den Schulen sind sehr unterschiedlich.