Mann fährt bei Ettlingen mit Motorroller in junges Wildschwein

Ein 41-Jähriger Rollerfahrer hat in der Nacht auf Freitag in Ettlingen einen Frischling erfasst. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 1.20 Uhr auf der Straße „Neue Steige“ unterwegs, welche direkt an ein großes Waldstück grenzt. Auf Höhe der Zipfäckerstraße lief plötzlich der Frischling über die Fahrbahn.

Obwohl der 41-Jährige sofort bremste, erwischte er das junge Wildschwein und stürzte selbst zu Boden. Mit mittelschweren Verletzungen kam er anschließend in ein Krankenhaus. Sein Roller musste abgeschleppt werden. Zum weiteren Schicksal des Tieres machte die Polizei keine Angaben.