„Mir blutet das Herz“: Ettlinger Dekan zur ausfallenden Martinsfeier

Ich habe keine direkte Rückmeldung bekommen. Aber es ist ja auch so, dass die Kindergärten traditionell Umzüge oder Aktionen zu St. Martin machen. Obwohl ich hier auch schon von der ersten Absage gehört habe. Wir versuchen, den Ausfall etwas aufzufangen, indem wir ein möglichst feierliches Patrozinium machen. Mit Kerzen, die das Martinslicht symbolisieren.

Grundsätzlich ist es mir wichtig, auch den zweiten Teil der Martinsgeschichte zu erzählen – denn viele Erzähler hören dort auf, wo Martin seinen Mantel teilt, um eine Hälfte einem Bettler zu geben. Dass im zweiten Teil der Geschichte nachts im Traum Jesus selbst Martin erschienen ist, als Bettler mit einem halben Mantel, und Martin in Wirklichkeit also mit ihm geteilt hat, ist vielen nicht mehr bekannt. Kindern gegenüber versuche ich für gewöhnlich, dies in einer Bildergeschichte zu vermitteln. Das als Christ herauszustellen, ist mir sehr wichtig.